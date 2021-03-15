إعفاء شركات المعارض وصالات الأفراح في رأس الخيمة من الرسوم

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أمس، عن إعفاء شركات تنظيم المعارض وصالات الأفراح والمناسبات من رسوم الترخيص التجاري لعام 2021، وكذلك الإعفاء من المخالفات وغرامات التأخير التي ترتبت عليها بشكل كامل وبنسبة 100%.

وأوضحت الدائرة، في بيان، سريان الإعفاء لمدة عام من تاريخ اعتماده، بحيث تستفيد منه المنشآت المشمولة بالإعفاء في حال تجديدها للرخصة، وفقاً لتواريخ انتهاء الرخصة التجارية.

وتضاف هذه الإعفاءات إلى مجموعة إجراءات سابقة، أُقرّت العام الماضي، تضمنت نسبة إعفاء قدرها 50% من رسوم الترخيص التجاري، فضلاً عن إعفاءات من المخالفات وغرامات التأخير التي ترتبت على هذه المنشآت.

وفي ما يخص قطاع المعارض، شملت حزمة الدعم، خلال العام الماضي أيضاً، إقرار غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إعفاء بنسبة 50% على تصاريح المعارض الخارجية حتى نهاية عام 2020، إضافة إلى إعفاء بنسبة 25% على المعارض الاستهلاكية والتخصصية المقامة بصالات مركز رأس الخيمة للمعارض حتى نهاية العام الماضي.

يشار إلى أن هذا الدعم يضاف إلى سلسلة متكاملة من الحزم التحفيزية التي أقرتها الإمارة، خلال العام الماضي، وشملت مختلف القطاعات، بما فيها دعم 15 ألف شركة، وخصم 25% على تأشيرات الإقامة الجديدة لأفراد الأسر، وإعطاء فترة سماح مدتها 60 يوماً لتمديد الرخص التجارية، وإعفاء مستأجري الأسواق المملوكة من قبل البلدية مدة ثلاثة أشهر، وخفض رسوم إصدار البطاقات الصحية، وغيرها الكثير من حزم الدعم الأخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news