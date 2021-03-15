«ويزإير أبوظبي» تسيّر رحلات إلى ألماتي ونور سلطان

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ويزإير أبوظبي»، أمس، عن تسيير رحلاتها الجديدة من أبوظبي إلى ألماتي ونور سلطان في كازاخستان، اعتباراً من منتصف مايو 2021، حيث تُضاف هذه الرحلات الجديدة إلى محفظة الشركة من وجهات السفر البالغ عددها 13 وجهة.

وأوضحت الشركة في بيان أنها ستشغل أسبوعياً رحلتين إلى ألماتي يومي الإثنين والجمعة، فيما تشغل رحلتين إلى نور سلطان الخميس والأحد، مشيرة إلى توافر تذاكر السفر بأسعار تنافسية تبدأ من 159 درهماً عبر الموقع الإلكتروني: (wizzair.com) وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

وقال المدير العام لـ«ويزإير أبوظبي»، كيس فان شايك، إن «الرحلات الجديدة التي تربط بين أبوظبي وألماتي ونور سلطان، ستسهم في تعزيز معدلات السفر بين دولة الإمارات وكازاخستان، لاسيما أنها توفر تذاكر طيران بأسعار تنافسية».

وأضاف: «نتطلع من خلال الرحلات الجديدة إلى تعزيز حركة السفر الجوي بين البلدين، وفتح الأبواب أمام تجارب ثقافية جديدة».

يشار إلى أن أسطول طائرات «ويزإير أبوظبي»، يضم أربع طائرات من طراز «إيرباص A321neo» الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة، مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

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