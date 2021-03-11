«دانوب هوم» تطلق «كتالوج» إلكترونياً خاصاً برمضان

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أطلقت شركة «دانوب هوم»، «كتالوجها» الإلكتروني الخاص بشهر رمضان، عبر متجرها الجديد بمنطقة البرشاء في دبي.

وأفات الشركة في بيان، بأن «الكتالوج» يركز على مفهوم «الاحتفالات تبدأ من المنزل»، إذ يساعد بتشكيلته المتنوعة من المنتجات الجديدة على نقل أجواء رمضان إلى المنزل.

وأوضحت أن «الكتالوج» الجديد، يتميز بواجهة إلكترونية سهلة الاستخدام، توفر للمستخدم المعلومات عن المنتج الذي يرغب في شرائه، وطلبه عبر الإنترنت بخطوات بسيطة.

وقال المدير الإداري لمجموعة «دانوب»، عادل ساجان: «أردنا التركيز في رمضان هذا العام على المحافظة على الأجواء الأسرية والاحتفال بها داخل المنازل».

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