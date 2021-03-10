شراكة استراتيجية بين "ديوا الرقمية" و"دو" لدفع التحول الرقمي

المصدر: دبي - وام

وقعت "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع "دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بهدف تسريع عجلة التحول الرقمي في إمارة دبي.

وتضع مذكرة التفاهم أسسا لمزيد من أوجه الشراكة بين الجانبين توفر في إطارها كل من "ديوا الرقمية" و"دو"، أفضل الحلول والأنظمة الرقمية عالية الجودة والكفاءة.

وقع المذكرة - بحضور سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وأحمد جلفار العضو المنتدب لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، كل من فهد الحساوي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، والمهندس مروان بن حيدر نائب مجلس إدارة "ديوا الرقمية".

وقال سعيد محمد الطاير: "تماشيا مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، نسعى في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال تبني أحدث الحلول الذكية والتقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لاستحداث وإطلاق مبادرات مبتكرة تساهم في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة في دبي".

وأضاف: "نهدف من خلال الشراكة الاستراتيجية بين "ديوا الرقمية" و"دو" إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة وتوفير أحدث الخدمات الرقمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ"ديوا الرقمية" كمنصة رائدة تسهم في تعزيز الابتكار والإبداع من خلال توظيف أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية لتوفير حلول متطورة ومتكاملة تساهم في أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071".

من جانبه، قال فهد الحساوي: " تماشيا مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تشكل المبادرات الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي ركيزة أساسية لدفع التنمية المجتمعية والاقتصادية على امتداد إمارة دبي. وانطلاقا من مكانتنا كشركة وطنية رائدة في مجال خدمات الاتصال وحلول تكنولوجيا المعلومات نفخر في دو بتسخير محفظتنا المتكاملة من أحدث الحلول والتقنيات والموارد وتوظيفها في سبيل مساعدة شركائنا من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم نحو مواكبة متطلبات العصر الرقمي الجديد. ويسرنا توحيد جهودنا مع ديوا الرقمية في هذه الشراكة الجديدة التي نتطلع من خلالها إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة دبي نحو ريادة المستقبل الرقمي".

وتسهم مذكرة التفاهم في تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين "دو" و"ديوا الرقمية" مما سيمكنهما من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة. علاوة على ذلك سيضمن هذا المستوى من التعاون وضع معايير جديدة للشراكات المثمرة على جميع الأصعدة و المبادرات التقنية الرقمية المختلفة.



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