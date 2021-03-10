خدمات مالية.. أحدث طرق الاحتيال المصرفي

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

حذّر بنك الإمارات دبي الوطني العملاء من أحدث طرق وأنواع الاحتيال المصرفي، المتمثل في التحايل لإرجاع قيمة تذاكر السفر لعملاء مصابين بـ«كورونا»، يسعون لاسترداد قيمة التذكرة نقداً، موضحاً أن المحتالين يتخذون من «كورونا» ذريعة لمراسلة العميل عبر بريده الإلكتروني، أو عن طريق الهاتف.

وأضاف البنك أن المحتالين يستمرون في مراسلة العميل على أنهم من إحدى شركات الطيران، التي تعرض إرجاع قيمة التذاكر للعملاء، بهدف الحصول على معلوماتهم الشخصية والبنكية.

وشدد البنك على أهمية التحقق من البريد الإلكتروني لشركة الطيران التي يتعامل معها، والتأكد من صحة موقعها الإلكتروني، فضلاً عن التحقق من رقم هاتف المتصل قبل الرد، مشيراً إلى أن تجاهل مثل هذه الاحتياطات يجعل مهمة المحتال سهلة، كون العملاء ينتظرون استرداد أموال رحلتهم، بينما يخطط المحتال لخداعهم.

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