سياحة أبوظبي: معايير جديدة لاستقبال الجهور في فعاليات الاعمال والترفيه

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

قررت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تحديد نسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لاستقبال الجمهور في فعاليات الاعمال مع تحديد نسبة 30% من الطاقة الاستيعابية لاستقبال الجمهور في فعاليات الترفيه المصرح بها فقط من الدائرة بناء على الاشتراطات والمعايير المعتمدة بهذا الشأن.

كما قررت في تعميم جديد أصدرته اليوم موجه الى مدراء المنشات السياحية والفندقية ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات حصلت الامارات اليوم على نسخة منه تحديد نسبة الطاقة الاستيعابية لمرتادي الشواطيء الخاصة واحواض السباحة بنسبة 60%.

وقالت انه يتعين على الجمهور اجارء فحص كوفيد -19 عبر مسحة الانف بي سي ار قبل 48 ساعة من حضور الفعالية مع اجراء مسحة الانف لكافة موظفي الفعاليات والمنظمين أسبوعيا.

ولفتت الدائرة الى ارفاق وثيقة توجيهية للارشادات الوقائية من كوفيد -19 اثناء الفعاليات لتحديد مسار العمل المطلوب لتطبيق إجراءات الوقاية لمنظمي الفعاليات او مالكي المكان الذي يستضيف الفعالية مشيرة الى ان الوثيقة تهدف الى تنبسيط وشرح الأنشطة والعمليات المتبعة في المواقع والأماكن المختلفة لاقامة الفعاليات للحفاظ على اعلى مستويات الصحة والسلامة بالنسبة لموظفي ومرتادي الفعاليات والمواقع.

وتتضمن الوثيقة التوجيهية معلومات خاصة بتخطيط الفعاليات مثل اجراء تقييم شامل للمخاطر في بداية مرحلة التخطيط للحدث وتحديد مسؤوليات المنظمين وتعيين مسؤول اتصال لمتابعة مستوى الامتثال للإجراءات الاحترازية ومراجعة خطط الطوارئ وتطوير الاجراؤءات الخاصة بكيفية التعامل مع ايه حالات طبية طارئة وتحديث وتوزيع معلومات الاتصالات الخاصة بالطوارىء في حينها وغيرها.

كما تضمنت الوثيقة اجراءات النظافة العامة ونصائح متعلقة بغسل الايدي وكيفية استعمال الكمامات وطرق خلع القفازات وتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي مع قائمة بالممنوعات مثل عدم وضع القناع على الانف او الفم وحده او استعمال قناعا ممزقا او رطبا او مستعملا وعدم ترك القناع المستعمل في متناول الغير وتجنب إزالة القناع للتكلم مع احد او فعل أشياء تستلزم لمس القناع و عدم وضع قناعا ضيقا على الوجه.

ونوهت الدائرة الى أهمية التقيد بالإجراءات المشار اليها تفاديا للإجراءات القانونية التي تتخذ بشان المخالفين محذرة من انه سيتم تفتيش المنشات السياحية والفندقية والفعاليات من قبل مفتشي دائرة الثقافة والسياحة في الامارة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات.

وأشارت الى ان هذا التعميم يأتي تماشيا مع التوجيات الصادرة من الجهات المعنية في الامارة فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية الخاصة بجائحة كوفيد -19 وفيما يتعلق بدعم وتنمية القطاع السياحي والاقتصاد الوطني وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة وامن وسلامة المجتمع.

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