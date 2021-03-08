تجديد 7090 رخصة تلقائياً في دبي خلال فبراير

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفاد تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، بأنه تم تجديد 7090 رخصة بشكل تلقائي، خلال فبراير الماضي.

وأوضح التقرير أن الرخص التجارية تصدّرت الرخصة المجددة تلقائياً حسب فئة الرخصة، بعدد5491 رخصة، مستحوذةً على 77% من إجمالي الرخص، تلتها المهنية بعدد 1414 رخصة وبنسبة 20%، فيما توزعت بقية النسب على الأنشطة الصناعية والسياحية.

وبيّن التقرير أن توزيع الرخص المجددة تلقائياً خلال فبراير 2021 جاء حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، كما يلي: منطقة ديرة بإجمالي 3665 رخصة، ثم منطقة بردبي بمجموع 3410 رخص، تلتها منطقة حتا بـ15 رخصة.

وبالنسبة لتوزيع الرخص حسب أعلى مناطق فرعية كان كالآتي: برج خليفة، نايف، المرر، بورسعيد، رقة البطين، عيال ناصر، القرهود، المركز التجاري الأول، هور العنز شرق، والكرامة.

وتوزعت الرخص المجددة تلقائياً، خلال الشهر الماضي، على حسب الشكل القانوني، وفقاً للتالي: شركات ذات مسؤولية محدودة جاءت أولاً بنسبة 66%، تبعتها المؤسسات الفردية بنسبة 22%، ثم شركات الأعمال المدنية بنسبة 6%، في حين توزعت بقية النسب على شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد، فروع لشركات مقرها إمارة أخرى، فروع شركات أجنبية، فروع شركات/‏‏ مؤسسات مقرها منطقة حرة، فروع شركات خليجية، شركات تضامنية، شركات مساهمة عامة، شركات توصية بسيطة، مكاتب ارتباط حكومي، وشركات مساهمة خاصة.

وكانت اقتصادية دبي أطلقت خدمة «التجديد التلقائي» لرفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم، فضلاً عن توفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في دبي، حيث ضمت رحلة المتعامل لتجديد رخصة تجارية في السابق أربع زيارات إلى مقر الدائرة مع سبع خطوات.

تحديث

أكدت اقتصادية دبي أنه يجب على جميع المتعاملين من أصحاب الرخص، ضرورة تحديث البيانات الشخصية بهم، بحيث يتمكن فريق قطاع التسجيل والترخيص التجاري من تقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news