«الاتحادية للضرائب»: الخدمات المقدمة من مؤثري «التواصل الاجتماعي» بمقابل تخضع للضريبة

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن التوريدات التي يقدمها الفنانون ومؤثرو مواقع التواصل الاجتماعي، بمقابل، تخضع لضريبة القيمة المضافة.



توريدات الفنانين

وأوضحت الهيئة أن التوريدات المقدمة من الفنانين ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، تخضع لضريبة القيمة المضافة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: أي أنشطة ترويجية عبر الإنترنت، التي يقوم بها المؤثر، نيابة عن أعمال أخرى لقاء مقابل، مثل الترويج لمنتج في مدونة أو مقطع فيديو، أو الترويج لأعمال بمنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأي ظهور فعلي أو أنشطة متعلقة بالتسويق والإعلان، ومنح حق الدخول إلى شبكة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك، وكذلك أية خدمات أخرى يقدمها المؤثرون لقاء مقابل.

وأوضحت نشرة «معلومات ضريبية أساسية» التي أصدرتها الهيئة حول المعاملة الضريبية للتوريدات المقدمة من الفنانين ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، أنه إذا تكبد الفنان أو المؤثر، أية نفقات للقيام بتوريد، واسترد هذه النفقات من عميله، فإن هذا التعويض للمصروفات يقع ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة في الدولة.



التسجيل للضريبة

ووفقا للنشرة، فإنه يجب على الفنانين والمؤثرين المقيمين الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة، «والتي تشمل التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر»، التسجيل لضريبة القيمة المضافة، إذا جاوزت قيمة توريداتهم الخاضعة للضريبة ووارداتهم خلال الـ 12 شهراً السابقة، أو من المتوقع أن تجاوز خلال الـ30 يوماً المقبلة، حد التسجيل الإلزامي البالغ 375 ألف درهم.



ويجوز للفنانين والمؤثرين التسجيل اختياريا ً لضريبة القيمة المضافة، إذا جاوزت قيمة توريداتهم الخاضعة للضريبة ووارداتهم أو نفقاتهم الخاضعة للضريبة خلال الـ12 شهراً السابقة، أو كان من المتوقع أن تجاوز خلال الـ30 يوماً المقبلة، حد التسجيل الاختياري البالغ 187,5 ألف درهم، ويتعين عليهم إصدار فواتير ضريبية لجميع التوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية 5%.



وأكدت النشرة أنه ولأغراض احتساب حد التسجيل، فإنه يجب على الفنانين والمؤثرين احتساب جميع التوريدات الخاضعة للضريبة التي يقدمونها، حتى وإن لم تقع تلك التوريدات ضمن صميم أعمالهم الفنية أو التأثيرية.



كما يمكن للفنانين ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة استرداد ضريبة المدخلات ماعدا عن التوريدات المستثناة مثل بعض الخدمات الترفيهية، والمركبات التي تم شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها والتي تكون متاحة للاستخدام الشخصي.



خدمات تعاقدية

وفي حال كان الفنان أو المؤثر غير المقيم، يقدم خدماته تعاقدياً إلى متلق مسجل لضريبة القيمة المضافة في الدولة، فلا يلزم الفنان أو المؤثر بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة في الدولة، حيث يُلزم المتلقي باحتساب ضريبة القيمة المضافة بموجب آلية الاحتساب العكسي.

وإذا كان الفنان أو المؤثر يقدم خدمات إلى أفراد أو أعمال مقيمة في الدولة وغير مسجلة لضريبة القيمة المضافة فيها، وكان مكان التوريد في الدولة، فليس هناك حد للتسجيل. وعليه، إذا كان الفنان أو المؤثر يقدم أية خدمات إلى متلق غير مسجل، فعليه القيام بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة في الدولة على الفور واحتساب الضريبة عن التوريد.

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