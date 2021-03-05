«ديوا» تطلق برنامج «مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة»

المصدر: دبي - وام

أطلق مركز الابتكار، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، برنامج «مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة» لإتاحة المجال أمام طلاب المدارس والجامعات لعرض مشروعاتهم المبتكرة في مجال الطاقة النظيفة.

وقدم عدد من الطلاب خلال البرنامج ابتكاراتهم المتعلقة بتخزين الطاقة وتحلية المياه بالاعتماد على الطاقة الشمسية، إضافة إلى استخدامات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الشمسية الحرارية، وتطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام مواد صديقة للبيئة، فضلاً عن توظيف المواد المعاد تدويرها في البناء.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أهمية دور مركز الابتكار في تعزيز مكانة الهيئة، بوصفها من أبرز الداعمين لمسيرة الابتكار في دولة الإمارات وإمارة دبي، حيث يسهم المركز في تحفيز بيئة الابتكار، وبناء الجيل المقبل من خبراء الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يحقق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تهدف إلى جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم. وقال الطاير: «إن الهيئة تؤمن بأن الابتكار هو الركيزة الأساسية في بناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية»، مضيفاً: «نلتزم ببناء قدرات أجيال المستقبل وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير قدراتهم ليسهموا بشكل فاعل في دعم وتنفيذ استراتيجيات دبي في هذا المجال».

من جانبها، قالت مديرة مركز الابتكار في الهيئة، الدكتورة عائشة النعيمي، إن «المركز يلتزم باستقطاب الابتكارات الناشئة، وإيجاد مفاهيم مبتكرة للتكنولوجيا والطاقة النظيفة وتطوير المشروعات، لتعزيز مستقبل الطاقة المستدامة في دبي والعالم، بما يعزز مكانته بوصفه منصة تعليمية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل».

وأضافت أن «برنامج (مبتكرو الطاقة النظيفة) يأتي ثمرة التعاون الوثيق مع المدارس والجامعات، والشركات الناشئة والمؤسسات المحلية والعالمية في مجالات الابتكار وتبادل المعارف وتنظيم المعارض».

- «البرنامج» يتيح للطلاب عرض مشروعاتهم في مجال الطاقة النظيفة.

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