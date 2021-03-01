«أبوظبي التجاري» يستحوذ على محفظة التمويل العقاري لـ «أبوظبي للتمويل»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقّع بنك أبوظبي التجاري اتفاقية للاستحواذ على محفظة التمويل العقاري التابعة لشركة أبوظبي للتمويل، التي تضم 1000 قرض عقاري.

وأفاد البنك في بيان، أمس، بأن هذه الصفقة ستسهم في تعزيز نمو أعمال البنك في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن «أبوظبي للتمويل» تأسست في عام 2008 كشركة متخصصة بتقديم حلول التمويل والرهن العقاري للعملاء في إمارة أبوظبي بالدرجة الأولى، حيث لعبت خلال السنوات الماضية دوراً رئيساً في تطوير قطاع التمويل العقاري.

وتضمّ الأصول التي استحوذ عليها بنك أبوظبي التجاري، وتبلغ قيمتها الدفترية الإجمالية 1.130 مليار درهم تقريباً، كما بتاريخ 31 يناير 2021، تمويلات عقارات سكنية بنسبة تبلغ نحو 76%، وتمويلات عقارات تجارية بنسبة 24%، فيما تتوزع التمويلات بنسبة 50% في إمارة أبوظبي، والنسبة المتبقية في إمارة دبي والإمارات الأخرى.

ومن شأن صفقة الاستحواذ هذه تعزيز نمو أعمال التمويل العقاري لبنك أبوظبي التجاري، وإتاحة الفرصة أمام شريحة أوسع من العملاء للاستفادة من مجموعته الواسعة من المنتجات والخدمات المتميزة.

ومن المتوقع تحويل متعاملي شركة أبوظبي للتمويل إلى منصة الخدمات المصرفية لبنك أبوظبي التجاري خلال النصف الأول من العام الجاري، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية من المصرف المركزي والجهات التنظيمية.

وقال رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي التجاري، أروب موكاباداي، إن «الاستحواذ على هذه المحفظة سيسهم في تعزيز نمو محفظة القروض العقارية، وبالتالي تنويع قاعدة الأصول، وتوسيع قاعدة العملاء».

وأضاف أن «البنك دأب خلال السنوات الماضية على الاستثمار بشكل كبير في تقديم حلول تمويل عقاري متميزة ورائدة في دولة الإمارات، وكذلك الاستثمار في البنية التحتية التقنية والرقمية لتبسيط وتسريع الإجراءات، كما عقد البنك اتفاقيات مع شركات عقارية رائدة لتقديم باقات تمويل عقارية شاملة ومناسبة للعملاء».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للتمويل، كريس تايلور، إن «الشركة لعبت دوراً رائداً في قطاع التمويل العقاري بدولة الإمارات على مدار أكثر من 10 سنوات، واستطاعت أن تبني لنفسها سمعة قوية ومحفظة متميّزة من الأصول، ما يؤكد نهجها الاستثنائي في خدمة العملاء وإدارة المخاطر».

• تحويل متعاملي «أبوظبي للتمويل» إلى منصة خدمات البنك خلال النصف الأول من 2021.

• %76 من الأصول التي استحوذ عليها البنك، تمويلات عقارات سكنية.

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