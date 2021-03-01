خدمات مالية.. تجنب الاحتيال المالي بروابط مزيفة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

نظراً إلى التسهيلات التي توفرها المعاملات المصرفية والتسوّق عبر الإنترنت، فإن عدد الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت لإجراء المعاملات المالية وعمليات الشراء يتزايد يوماً بعد آخر.

وبدلاً من النقر فوق رابط لنقلك إلى موقع «ويب» لشركة البيع بالتجزئة، ينبغي دائماً عدم افتراض صحة الروابط، فعندما يحتاج الفرد إلى زيارة مصرف عبر الإنترنت أو شركة بيع بالتجزئة أو موقع دفع إلكتروني، عليه كتابة عنوان الموقع يدوياً، بدلاً من النقر فوق الرابط. وعدم زيارة مواقع الـ«ويب» بالنقر فوق الروابط في رسائل البريد الإلكتروني، أو الرسائل الموجودة على مواقع الشبكات الاجتماعية، أو إعلانات الشعارات الموجودة على مواقع «ويب» مشتبه فيها، والروابط التي يتم إرسالها بواسطة أشخاص لا تعرفهم.

كما يجب الحذر من الاتصالات الزائفة، وتجنّب استخدام الحواسيب العامة في الأماكن العامة، عندما تحتاج إلى الخدمات المصرفية.

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