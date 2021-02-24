«براند فاينانس»: «اتصالات» أقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: أبوظبي - وام





جاءت شركتا «اتصالات» Etisalat، و«stc» في طليعة الشركات كأقوى العلامات التجارية في قطاع الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأعلاها قيمة على التوالي، وذلك وفقا للتقرير النهائي لشركة «براند فاينانس» للعلامات التجارية الأقوى والأعلى قيمة.

وصنفت «اتصالات» كأقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال الاتصالات، ورابع أقوى علامة تجارية على مستوى العالم. كما تعد حافظة العلامات التجارية لمجموعة «اتصالات» من أهم حافظات العلامات التجارية في مجال الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تجاوزت 11 مليار دولار (40.5 مليار درهم) هذا العام.



كما صنفت «stc» العلامة التجارية الأكثر قيمة في مجال الاتصالات في المنطقة، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 14% لتصل إلى 9.2 مليارات دولار كما حصلت على تصنيف (AAA-) الخاص بقوة العلامة التجارية لأول مرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «براند فاينانس»، ديفيد هاي، إن «تقييم القوة النسبية للعلامات التجارية بناءً على عوامل مثل الاستثمار التسويقي وتصورات العملاء ورضا الموظفين وسمعة الشركة، وإلى جانب توقعات الإيرادات، تعد قوة العلامة التجارية محركا مهما لقيمة العلامة التجارية»، مضيفا أنه وفقًا لهذه المعايير، تم تتويج «اتصالات» كأقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط في مجال الاتصالات للمرة الأولى بمؤشر قوة علامة تجارية «BSI» يبلغ 87.4 من أصل 100، وبذلك تكون العلامة التجارية الوحيدة في المنطقة التي حققت هذا التصنيف.



وبفضل استراتيجية «اتصالات» على مدار السنوات القليلة الماضية وإنجازاتها الأخيرة التي جعلتها أسرع شبكة على هذا الكوكب، احتلت العلامة التجارية مركزا، مكّنها من الاستجابة فورا «للوضع الطبيعي الجديد» لجائحة كورونا، مما جعلها توفر الحلول والمرونة بطريقة ترتبط عاطفيا بالمستهلكين، إذ تعمل مجموعة «اتصالات» صاحبة أغلى محفظة في مجال الاتصالات في المنطقة والتي تجاوزت مؤخرا علامة 11 مليار دولار على التحول من خلال القيام بدور عالمي حقيقي.



واكتسبت «اتصالات» مكانتها كأقوى علامة تجارية في المنطقة، بفضل بقائها على صلة بالمواضيع المطروحة وتمكين الدولة من خلال توفير الشبكة الأسرع على هذا الكوكب، كما أنها على استعداد لتقديم ما تستطيعه من خلال «Together Matters» حيث ترحب دولة الإمارات بالعالم في «إكسبو 2020 دبي».

جدير بالذكر أن شركة Brand Finance تصدر في كل عام تصنيفًا لأهم حماة العلامات التجارية في العالم، مؤشر حماية العلامة التجارية، والذي يتضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي على مستوى العالم. وقامت الشركة بإجراء بحث وتقييم درجة حماية العلامة التجارية لأكثر من 200 من الرؤساء التنفيذيين هذا العام.



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