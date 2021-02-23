خدمات مالية.. باقة مصرفية شاملة للموظفين الجدد

المصدر: إعداد : أمل المنشاوي

أفاد مصرف الإمارات الإسلامي، بأنه يوفر باقة خدمات مصرفية شاملة للموظفين الجدد سواء من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو المقيمين على حد سواء.

وأوضح المصرف أن الباقة الشاملة تتيح للمتعاملين فتح حساب جارٍ مجاني، فضلاً عن إصدار دفتر شيكات وبطاقة الصراف الآلي، إضافة إلى التمويل الشخصي، وتمويل السيارات، علاوة على إمكانية إصدار بطاقة ائتمان.

وأضاف أنه يمكن أيضاً الحصول على خصم قدره 0.25% عن معدلات الربح لتمويل شخصي أو لتمويل للسيارة عندما التقدم بطلب للحصول على اثنين أو أكثر من تلك المنتجات. وأكد أن الحصول على باقة «البدء بالعمل» يعد أمراً سهلاً، حيث إنه ببساطة يتطلب ترتيب تحويل أول راتب للموظف إلى حسابه لدى مصرف الإمارات الإسلامي، وذلك من خلال رسالة تحويل الراتب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news