طيران بيلافيا تشغل رحلاتها بين دبي ومينسك

المصدر: دبي -وام





أعلن مطار دبي الدولي عن تشغيل رحلات طيران مجدولة بين دبي ومينسك من قبل شركة خطوط طيران بيلافيا الوطنية البيلاروسية، مشيرا إلى أن الرحلة الافتتاحية وصلت من مينسك إلى صالة 3 بمطار دبي يوم الجمعة الماضي.

وقال: "ستقوم شركة بيلافيا بتشغيل رحلتين أسبوعياً بين الوجهتين على متن طائرة من طراز Embraer 195-E2 K، التي تتسع لـ 125 راكبا، على الرغم من أن الرحلة الأولى كانت على متن طائرة "بوينغ 737-800 " التي تتسع لـ 189 مقعدًا نظرا للطلب الشديد".

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