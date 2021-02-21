طيران بيلافيا تشغل رحلاتها بين دبي ومينسك

المصدر:
  • دبي -وام
التاريخ:



 أعلن مطار دبي الدولي عن تشغيل رحلات طيران مجدولة بين دبي ومينسك من قبل شركة خطوط طيران بيلافيا الوطنية البيلاروسية، مشيرا إلى أن الرحلة الافتتاحية وصلت من مينسك إلى صالة 3 بمطار دبي يوم الجمعة الماضي.
وقال: "ستقوم شركة بيلافيا بتشغيل رحلتين أسبوعياً بين الوجهتين على متن طائرة من طراز Embraer 195-E2 K، التي تتسع لـ 125 راكبا، على الرغم من أن الرحلة الأولى كانت على متن طائرة "بوينغ 737-800 " التي تتسع لـ 189 مقعدًا نظرا للطلب الشديد".

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