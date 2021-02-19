مجلس إدارة «أغذية» يوافق على الاستحواذ على «النبيل للصناعات الغذائية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «أغذية»، أمس، عن اجتماع مجلس إدارتها وموافقته على عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة «النبيل للصناعات الغذائية»، وذلك بعد الحصول على موافقات تنظيمية محددة.

وتعدّ «النبيل للصناعات الغذائية» إحدى أبرز الشركات الإقليمية في مجال تصنيع الأطعمة المجمدة والمبرّدة، ويتمّ توزيع منتجاتها في أكثر من 20 سوقاً.

وأفادت «أغذية»، في بيان، بأنه بعد الحصول على الموافقات التنظيمية الإضافية اللازمة، سيدعو مجلس إدارة المجموعة إلى انعقاد جمعية عمومية، حيث سيصوّت المساهمون على عملية الاستحواذ على «النبيل للصناعات الغذائية»، ليشكل هذا الاستحواذ نقطة انطلاق لمجموعة «أغذية» في قطاع الأطعمة المجمدة المتنامي، وذلك عبر علامة تجارية راسخة لديها سجل حافل بالنمو والنجاح على مدى أكثر من 75 عاماً.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»، آلان سميث، إن «الاجتماع ودعوة مجلس الإدارة إلى انعقاد جمعية عمومية عند الحصول على الموافقات الإضافية اللازمة، هما خطوتان رئيستان في مسار عملية الاستحواذ على (النبيل للصناعات الغذائية)»، مشيراً إلى أن الاستحواذ الجديد يعدّ صفقة استراتيجية ستضع «أغذية» في طليعة قطاع واعد يشهد نمواً سريعاً، كما ستسهم في توسيع قاعدة منتجات المجموعة وترسيخ مكانتها لاعباً إقليمياً رائداً في مجال السلع الاستهلاكية.

وأضاف أن «هذا الاستحواذ سيكون جزءاً أساسياً من خطة نمو المجموعة، حيث سيسهم في توسيع رقعة أعمال المجموعة الإقليمية، لاسيما عبر إرساء وجود قوي لها في السوق الأردنية للمرة الأولى، كما سيعزز قاعدة أصول المجموعة ومصادر دخلها، ما سينعكس على أداء المجموعة المالي وربحيتها».

وأوضح سميث أنه بعد الحصول على موافقة المساهمين وموافقة الجهات التنظيمية الأخرى، ستقوم «أغذية» بالاستحواذ على حصة 80% من «النبيل للصناعات الغذائية»، تشمل الاستحواذ على حصة 60% من «القابضة» (ADQ)، عبر أداة قابلة للتحويل، إضافة إلى حصة 20% ستستحوذ عليها أغذية من شركة «إيديال هولدنج ليميتد» مقابل دفعة نقدية.

وبيّن أن السعر الثابت الذي سيتم تحويل الأداة عنده إلى أسهم في «أغذية» هو 5.50 دراهم للسهم الواحد، لتبلغ قيمة حقوق الملكية لحصة 60% من «النبيل للصناعات الغذائية» 394 مليون درهم.

يشار إلى أن شركة «النبيل للصناعات الغذائية» تمتلك شبكة توزيع محلية ودولية تضم أكثر من 20 سوقاً وقدرة إنتاجية تبلغ 43 ألف طن سنوياً، فضلاً عن أكثر من 600 منتج، ما سيتيح لمجموعة «أغذية» توسيع قاعدة منتجاتها وإمكانية الوصول الفوري إلى مصادر دخل جديدة.

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