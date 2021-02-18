«الطيران المدني» ترفع الحظر عن «737 ماكس».. وتصدر قرار السلامة

المصدر: أبوظبي - وام

قال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إنه تم رفع الحظر عن الطائرة «737 ماكس» وإصدار قرار السلامة لعودتها للخدمة في الأجواء.

وأضاف السويدي أن رفع الحظر عن الطائرة جاء نتيجة الجهود المكثفة التي قامت بها اللجنة الفنية المكلفة في الهيئة من خلال تقييم جميع المتطلبات الفنية التي وردت من إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية وشركة «بوينغ»، إضافة إلى الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران والتي أثمرت عن تحديد اللجنة الشروط الفنية الواجب استيفاؤها من قبل الشركات لضمان عودة الطائرة إلى الأجواء مجدداً. وأوضح أن الإصدار النهائي للقرار يتضمن سلامة الإجراءات التصحيحية الواجب تطبيقها من قبل شركات الطيران المشغلة لطائرات «بوينغ 737 ماكس»، أبرزها تحديث نظام تعزيز خصائص المناورة «MCAS» وتحديث إجراءات تدريب الطيارين، واختبار جاهزية تشغيل جميع الطائرات قبل عودتها إلى الخدمة، إضافة إلى إجراءات تصاريح الطيران التي ستصدرها الهيئة لكل طائرة.

وتابع السويدي، أن قرار السلامة يشمل أيضاً المتطلبات الفنية الواجب استيفاؤها من «طائرات 737 ماكس» الأجنبية والمتوقع أن تستخدم أجواء الدولة.

وأكد الالتزام الدائم من الهيئة العامة للطيران المدني بضمان العودة الآمنة للطائرة إلى أجواء الدولة واستمرارها في مراقبة العمليات التشغيلية.

وفي سياق متصل، قال المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني، إسماعيل محمد البلوشي، إن الهيئة ستراقب عن كثب مرحلة إعادة بدء التشغيل لطائرات «737 ماكس» من خلال مراقبة مدى تطبيق الإجراءات التصحيحية التي نص عليها قرار السلامة من قبل الشركات، فضلاً عن التأكد من التزام الطائرات الأجنبية بالشروط الفنية التي وضعتها الهيئة قبل بدء عملياتها إلى مطارات الدولة.

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