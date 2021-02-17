«أدين» الهولندية للمدفوعات تختار «دبي المالي العالمي» مقراً إقليمياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن انضمام شركة «أدين» الهولندية، المزوّد العالمي لتكنولوجيا المدفوعات إلى مجتمع المركز المالي، لافتاً إلى أن القيمة السوقية للشركة تبلغ 66.4 مليار يورو، وعالجت أكثر من 303.6 مليارات يورو من المعاملات في عام 2020.

ولفت البيان إلى أن «أدين» أعلنت عن توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط في نوفمبر 2020، إذ اختارت «دبي المالي العالمي» ليكون المقر الإقليمي لعملياتها في المنطقة، نظراً إلى مكانته على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ولاحتضانه منظومة شاملة من الشركات المتخصصة في مجال المال والأعمال.

وأكد البيان أن توسيع نطاق عمليات «أدين» في دبي يتكامل مع حضورها في كبرى المدن المالية حول العالم، مثل: نيويورك، لندن، هونغ كونغ، سنغافورة، وطوكيو، في وقت ستسهم فيه هذه الخطوة، في مساعدة المستثمرين، ضمن قاعدة متعاملي «أدين»، على إطلاق عملياتهم في المنطقة بمرونة، إضافة إلى تمكينهم من الوصول بسهولة إلى جميع خدمات هذه المنصة العالمية.

منظومة أعمال

قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يسعدنا انضمام شركة (أدين) إلى المركز الذي اختارته ليكون مقراً لعملياتها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط»، مؤكداً أن الشركة ستتمكن من خلال هذه الخطوة من الانضمام إلى منظومة أعمال هي الأكبر والأكثر ابتكاراً وتطوّراً في المنطقة، والتي تضم أكثر من 2500 شركة خدمات مالية، تتعاون في ما بينها لرسم ملامح مستقبل القطاع المالي.

وأضاف أميري: «نتطلع للعمل عن قرب مع (أدين)، لتمكينها من مواصلة توسيع أعمالها بنجاح في أسواق المنطقة، عبر الاعتماد على المكانة الاستراتيجية للمركز المالي، ومنظومته المتكاملة، وبنيته التحتية التي تعدّ من الأفضل عالمياً، فضلاً عن قوانينه ولوائحه التنظيمية التي تتسم بالشمولية والمرونة، وتراعي مصالح شركائنا دائماً لحرصنا المستمر على تحقيق مزيد من النجاحات المشتركة».

بدوره، قال رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة «أدين»، ساندر مارتينز، إن «الانضمام إلى منظومة شركات مركز دبي المالي العالمي سيساعد على تطوير محفظة عروض وخدمات تلبي متطلبات المتعاملين من المستثمرين على المستويين المحلي والدولي»، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تزخر بفرص هائلة، في وقت نتطلع فيه إلى النمو في هذه المنطقة، من خلال مركز دبي المالي العالمي الذي كان لنا بمثابة خيار واضح ومثالي.

2500 شركة مسجّلة نشطة

يستمر مركز دبي المالي العالمي في اجتذاب مزيد من شركات المدفوعات العالمية وكبرى شركات التكنولوجيا إلى المنطقة عبر منظومته المالية الشاملة، ما يتيح لهذه الشركات توسيع حضورها في أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وستنضم «أدين» إلى أكبر منظومة متنامية في المنطقة تشمل أكثر من 2500 شركة مسجّلة نشطة، ومجتمع أعمال مزدهر يضم ما يزيد على 300 شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية.

ويتميز مجتمع المركز بتنوّع الشركات العاملة من خلاله، إذ يضم شركات ناشئة، وشركات خدمات مالية ذات مكانة راسخة، فضلاً عن شركات رأس المال المغامر، والمؤسسات التعليمية اللازمة لبناء الكوادر البشرية التي يحتاجها القطاعان المصرفي والمالي في المنطقة.

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