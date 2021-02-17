"اتصالات" توفر خصومات لحاملي بطاقة "ذخر" لكبار المواطنين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "اتصالات"، اليوم، عن توفيرها باقة من الخصومات والعروض المخصّصة لحاملي بطاقة "ذخر" لكبار المواطنين التي تصدرها هيئة تنمية المجتمع بدبي، انطلاقاً من حرصها على المشاركة الفعالة في مختلف مبادرات المسؤولية المجتمعية الهادفة إلى إسعاد أفراد المجتمع، وإيماناً منها بأهمية فئة كبار المواطنين، وتكريماً لإسهاماتهم ودورهم الفاعل في بناء مجتمعنا ونهضتنا.

وبموجب هذه الشراكة يحصل حاملو بطاقة "ذخر" لكبار المواطنين على خصم بنسبة 20% على باقات Freedom المفوترة من فئات (225 درهماً، 275 درهماً، 500 درهم)، بالإضافة إلى الأولوية في الرد على مكالماتهم عند الاتصال بمركز خدمة العملاء، والأولوية في معالجة شكاواهم واستقبالهم لدى أفرع "اتصالات". ويمكن تفعيل هذا العرض لدى مراكز المبيعات التابعة لـ"اتصالات"، على حساب هاتف متحرك واحد مسجل باسم حامل البطاقة وفقاً للهوية الإماراتية.

وفي هذا السياق، قال النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في "مجموعة اتصالات"، الدكتور أحمد بن علي: "يسعدنا الانضمام إلى بطاقة (ذخر) التي توفرها هيئة تنمية المجتمع لكبار المواطنين بهدف إسعادهم وتيسير احتياجاتهم، حيث تنسجم هذه الخطوة مع جهودنا المتواصلة نحو المشاركة في مختلف مبادرات المسؤولية المجتمعية ضمن الدولة، الرامية إلى تلبية متطلبات المواطنين وإسعادهم".

وأضاف بن علي: "تولي (اتصالات) اهتماماً بالغاً بكل شرائح المجتمع وتنتهج ضمن استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية مفهوماً خاصاً للتعامل مع احتياجاتهم والارتقاء بالمعايير النوعية لحياتهم اليومية. وتؤمن (اتصالات) بالدور البارز لفئة كبار المواطنين في المجتمع باعتبارهم القدوة والخير ودعاة الحفاظ على التقاليد والموروث الأصيل".

من جانبه، أفاد المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، حريز المر بن حريز، أن انضمام شركة "اتصالات" إلى قائمة شركاء بطاقة ذخر، يؤكد أهمية العمل المشترك والتعاون بين مختلف القطاعات والجهات لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية وتعزيز رفاه أفراد المجتمع، مؤكداً أن إسعاد كبار المواطنين وتخفيف أعبائهم واجب اجتماعي يشترك به الجميع، ويؤكد تماسك فئات المجتمع.

وقال: "توفر هيئة تنمية المجتمع بطاقة ذخر لجميع كبار المواطنين في إمارة دبي، بهدف تخفيف أعبائهم المادية وتسهيل حصولهم على الخدمات. وتشارك في البطاقة حالياً 166 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، ويشكل انضمام شركة اتصالات، إضافة مهمة تعزز من استفادة كبار المواطنين من خدمات الشركة وتسهل حصولهم عليها".

وأضاف: "إضافةً إلى برامج ومبادرات الهيئة، يسعدنا التعاون مع مختلف موفري الخدمات في الدولة لطرح برامج ومبادرات جديدة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات واستفادتهم منها، ونؤكد أن العمل المشترك بين مختلف الجهات والقطاعات هو الضمان الحقيقي لاستدامة الخدمات وتطويرها بما يتلاءم مع الاحتياجات المستجدة".

وتقدم هيئة تنمية المجتمع بطاقة "ذخر" في إطار جهودها لرعاية وتكريم كبار المواطنين من مواطني إمارة دبي ممن تجاوزوا الستين عاماً من العمر بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة. وتتضمن البطاقة حزمة واسعة من الخدمات والتسهيلات الهادفة إلى تعزيز التلاحم بين كل فئات المجتمع وتيسير الخدمات لمختلف شرائحه، لاسيما كبار المواطنين.

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