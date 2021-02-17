«الإمارات دبي الوطني» يقدم منتجات تأمين على الحياة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة «متلايف» للتأمين على الحياة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتوفير منتجات وحلول التأمين لعملاء البنك ضمن أقسام حلول إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تأتي اتفاقية الشراكة طويلة الأمد لتوفر للعملاء مجموعة شاملة من حلول الحماية والادخار المصممة حسب احتياجاتهم، وتشمل التأمين على الحياة والحوادث والتأمين الصحي.

وسيتسنى للعملاء فرصة الاستفادة من مجموعة من الخطط طويلة الأجل التي توفر تغطية حماية عالية إلى جانب خيارات التأمين ضد الأمراض المستعصية والإصابات المسببة للإعاقة.

وستسهم خطط التأمين في توفير مزيد من المرونة في خيارات السداد وتحسين شروط التغطية للعملاء، كما ستقدم أطراً زمنية شفافة للدفع، علاوة على فترة تجريبية مجانية مدتها 30 يوماً يمكن خلالها للعملاء رد الخطة دون أية التزامات أو رسوم. ويمكن لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني تقديم طلب إلى مدير علاقات العملاء، أو مسؤول الفرع أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، ليتواصل خبراء التأمين في «متلايف» مع مقدم الطلب لدراسة الاحتياجات بدقة وتقديم الحلول المناسبة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي: «يسعدنا التعاون مع (متلايف) لتمكين عملائنا من الحصول على أفضل منتجات وحلول التأمين لمساعدتهم على التخطيط لمستقبلهم المالي على المدى الطويل».

من جانبه، قال مدير عام «متلايف الخليج»، ديميتريس مازاراكيس، إن «هذه أوقات عصيبة لعملائنا حيث يواجهون تحديات غير مسبوقة ناتجة عن الوضع الحالي، لذلك نفخر بشراكتنا مع مؤسسة مصرفية تتقاسم معنا الرؤية والقيم والأولويات ذاتها، كما أن التزامنا المشترك بوضع العميل دائماً في المقام الأول وتعزيز التركيز على خدمة العملاء الأفضل، إلى جانب جهود الابتكار والتحول الرقمي؛ هي عوامل مشتركة تعزز تميزنا معاً في السوق».

خطط حماية

أفاد بنك الإمارات دبي الوطني، بأنه يمكن للعملاء الحصول على خطط الحماية مدى الحياة، والتي تسمح بتقديم المساهمات لعدد محدد من السنوات وتوفر تغطية تأمينية مدى الحياة، إضافة إلى حلول الادخار والخطط للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتغطي الالتزامات المتعلقة بالأعمال، وتوفر تغطية تأمينية للمسؤول الرئيس في الشركة.

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