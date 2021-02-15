1500 مشارك يتنافسون لتقديم أفضل الحلول لـ 49 تحدياً في «هاكاثون الإمارات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أمس، عن انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لـ«هاكاثون الإمارات - 2021»، تحت شعار «بيانات للسعادة وجودة الحياة»، والذي تنظمه الهيئة افتراضياً، بدعم من وزارة تنمية المجتمع ممثلة بالبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة في إمارات الدولة السبع.

وأفادت الهيئة، في بيان، بأن فعاليات الدورة الرابعة من الـ«هاكاثون» انطلقت بمشاركة 21 جهة حكومية واتحادية وأكاديمية، في حين بلغ عدد المسجلين في «هاكاثون الإمارات» 1500 مشارك سيتنافسون في تقديم أفضل الأفكار والحلول لـ49 تحدياً في 11 موضوعاً اعتمدتها «تنظيم الاتصالات» لتحقيق مستهدفات المؤشر الوطني للخدمات الإلكترونية، الذي تسعى دولة الإمارات للوصول فيه إلى المركز الأول تجسيداً لرؤية وتطلعات عام 2021.

تعزيز التنافس

وأكدت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، خلال حفل انطلاق الـ«هاكاثون»، توفير أفضل أشكال الدعم لتعزيز التنافس في فضاء الـ«هاكاثون»، وخلق بيئة تكنولوجية قادرة على مجاراة ومواجهة مختلف التحديات، وتحقيق أفضل الإنجازات والممارسات في إطار الخدمات الحكومية الذكية والنوعية. وقالت بوحميد، إن «هذا الـ(هاكاثون) يُعد واحداً من ألمع مؤشرات العطاء الرقمي في دولة الإمارات، حيث يستهدف بصورة مباشرة آلاف الطلبة في مئات الجامعات والمدارس على مستوى الوطن، ويفتح باب المنافسة والتحدي لجميع فئات المجتمع من موظفين وروّاد أعمال ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، للعمل على تطوير حلول وأفكار خدمية وتنموية مبتكرة».

عقل الشباب

من جهته، قال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إنه «لا حدود لعقل الشباب حين ينطلق في فضاء البحث عن المعرفة وخدمة الإنسان»، مشيراً إلى أن الـ«هاكاثون» أسهم في تعزيز ثقافة الابتكار والتفكير المبدع.

وأضاف أن «الـ(هاكاثون) أسهم في تشجيع العديد من المؤسسات في الدولة والمنطقة على إطلاق فعاليات مشابهة، بهدف الحفاظ على زخم الإبداع، بين فئات المجتمع، ونحن اليوم نفخر بأننا دولة التحول الرقمي والمسرّعات والفضاء والمدن الذكية وصنع المستقبل».

مرحلة الـ«هاكاثون»

بدأت مرحلة التسجيل في الـ«هاكاثون» بالأول من فبراير الجاري، وانطلقت أمس المرحلة الثانية التي تستمر إلى 20 فبراير، وتتضمن تدريبات مكثفة للفرق وفقاً للتحديات التي يشاركون بها، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة هي مرحلة التحكيم، والتي يتم بها تقسيم الفرق وفقاً لأماكن وجودهم في الإمارات السبع، ثم اختيار أفضل ثلاثة فرق من كل إمارة، على أن يعلن عن النتائج في الحفل الختامي لـ«الهاكاثون» والمقرر عقده في السادس من مارس المقبل، حيث يتم تكريم الفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى الإمارات، والفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في كل إمارة.

• 11 موضوعاً اعتمدتها «تنظيم الاتصالات» لتحقيق مستهدفات المؤشر الوطني للخدمات الإلكترونية.

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