21.5 مليار درهم تجارة دبي مع بريطانيا خلال 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة جمارك دبي بأن المملكة المتحدة تعد من أبرز الشركاء التجاريين لدبي على المستوى الدولي، موضحة أن قيمة تجارة دبي الخارجية مع بريطانيا بلغت 21.5 مليار درهم خلال العام الماضي، توزعت بين 16.3 مليار درهم واردات، و1.6 مليار درهم صادرات، و3.6 مليارات درهم إعادة تصدير.

جاء ذلك خلال اجتماع «جمارك دبي» مع نظيرتها البريطانية، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تصدر تطبيق «بريكست»، وما تبعه من إجراءات جديدة على أصعدة السفر، والتجارة، والتعاون الأمني، محاور أجندة الاجتماع.

وأكد المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، لمدير مصلحة الجمارك البريطانية، بيل ويليامسون، أن «جمارك دبي» ستضع كل خبراتها، وستقدم الدعم اللازم للتجار والمستثمرين البريطانيين، لتذليل أي صعوبات قد تطرأ بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والعمل على احتواء أي متغيرات قد تلحق بمختلف القطاعات التجارية، بين الجانبين.

وأشار مصبح إلى العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وبريطانيا، والتي انعكست بشكل مثمر على المبادلات التجارية بين الجانبين، وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري والأمني.

وقال إن «هذا التعاون أثمر محاربة التجارة بالسجائر ومنتجات التبغ غير المشروعة، حيث أعلنت المملكة المتحدة ودبي أن تعاونهما أسفر عن ضبط 198 مليون سيجارة غير مشروعة، و122 طناً من منتجات التبغ غير المشروعة الأخرى في الإمارات، كانت متجهة إلى المملكة المتحدة، خلال الفترة الماضية».

ودعا مصبح الجانب البريطاني إلى المشاركة، وحضور فعاليات المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أشاد ويليامسون بما حققته «جمارك دبي» من تميز في العمل الجمركي الاحترافي طوال السنوات الماضية، مؤكداً الرغبة في تعزيز الجهود الدولية الخاصة بالتجارة المشروعة. وقال: «نعتقد أن التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات مع دائرة جمركية عرفت بخبرتها في هذا الشأن مثل (جمارك دبي) سيساعدنا كثيراً على تحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في بناء القدرات البشرية، والأنظمة الجمركية المتطورة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news