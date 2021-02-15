«الاقتصاد»: 19% ارتفاعاً في إعادة التصدير إلى الأردن

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بحث وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق، مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مها علي، العلاقات الاقتصادية وسبل دعمها.

واستعرض المري، خلال لقاء عقد عبر المنصات الافتراضية، أبرز مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين، لافتاً إلى أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين في عام 2019 بلغ نحو 10.4 مليارات درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10.6% مقارنة بعام 2018، فيما ارتفعت نسبة إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى الأردن بنحو 19%.

ووفقاً للبيانات الأولية لعام 2020، فقد حققت تجارة السلع المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» نمواً ملموساً، إذ بلغت نسبة النمو في تجارة الأدوية 10%، في حين حققت تجارة السلع الغذائية ومصنوعاتها نمواً بنسبة 12%.

وقال بن طوق: «لدينا العديد من قصص النجاح التي حققتها الشركات الإماراتية من خلال الاستثمار بالشراكة مع أشقائنا في الأردن»، لافتاً إلى أنه كان للاستثمارات الأردنية في دولة الإمارات حضور ناجح في العديد من الأنشطة، مثل التأمين، والعقارات، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل، والتخزين.

من جانبها، أكدت الوزيرة الأردنية، رغبة حكومة بلادها في تبادل الخبرات في مجالات تنظيم التجارة الإلكترونية، والاقتصاد الرقمي، بالاستفادة من التجربة الإماراتية في هذه المجالات.

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