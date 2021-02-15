«أبوظبي الوطنية للتأمين» تسجل 371 مليون درهم صافي ربح في 2020

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أمس، عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مؤكدة في بيان، تحقيق أداء قوي ونمو مستدام للمؤشرات المالية الرئيسة.

وكشفت الشركة عن ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 30.5%، ليبلغ 371 مليون درهم، مقارنة مع صافي ربح بلغ 284.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019، في ما بلغ إجمالي معدل الأقساط المحتفظ بها لدى الشركة 33.6% مقارنة مع 32.1% خلال الفترة نفسها من عام 2019. وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه «على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها عام 2020، فإن الشركة تمكنت من تحقيق أداء مالي قوي، إذ بلغ صافي الأرباح 371 مليون درهم، بزيادة قدرها 30.5% مقارنة مع العام الماضي». وأضاف: «تحققت هذه النتائج بفضل سياسة الاكتتاب الانتقائية التي اعتمدتها الشركة كمرتكز لأدائها القوي»، لافتاً إلى حرص الشركة على الاستثمارات طويلة الأجل في أحدث الحلول التكنولوجية.

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