«أبوظبي الإسلامي» يُحقّق صافي أرباح 1.6 مليار درهم خلال 2020

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تحقيق انتعاش ملحوظ في أدائه المالي خلال النصف الثاني من عام 2020، بنسبة نمو بلغت 73% في صافي الأرباح مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، على الرغم من استمرار التحديات على مستوى بيئة الاقتصاد الكلي جرّاء جائحة «كوفيد-19».

وأرجع البنك هذا الأداء، إلى نمو الإيرادات في النصف الثاني من العام بنسبة 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، مدفوعاً بعودة النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات، وتحسّن زخم الأعمال.

وأظهرت النتائج المالية للمصرف، تسجيل صافي أرباح بقيمة 1.6 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مقارنة مع 2.6 مليار درهم خلال العام الماضي.

وأكد مصرف أبوظبي الإسلامي أنه سجل ميزانية عمومية قوية، مختتماً العام بمستويات مستقرة من السيولة والتمويل ومعدلات رأس المال.

ووفقاً للنتائج، فقد سجل إجمالي الأصول 127.8 مليار درهم خلال السنة المالية 2020، ما يمثل زيادة بنسبة 1.5% مقارنة بالسنة المالية 2019، ووصلت ودائع المتعاملين إلى 101.3 مليار درهم، مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 12.3% إلى 89.3 مليار درهم، بما يُشكل 88.2% من إجمالي ودائع المتعاملين.

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، جوعان عويضة سهيل الخيلي: «في عامٍ استثنائي وحافل بالتحديات غير المسبوقة نتيجة انتشار جائحة (كوفيد-19)، أثبت المصرف قوته ومرونته وقدرته على التكيف مع الواقع الجديد. وتكلل العام بنتائج مشجعة رغم التقلبات والتحديات على مستوى بيئة الاقتصاد الكلي».

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