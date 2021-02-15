«دبي الدولي» يوفر رحلات إلى 146 وجهة حول العالم

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أكدت مؤسسة مطارات دبي أن 56 شركة طيران لنقل الركاب استأنفت عملياتها في مطار دبي الدولي، وفقاً لأحدث البيانات، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوجهات التي يخدمها «دبي الدولي» وصل إلى 146 محطة دولية حول العالم.

وذكرت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم» أن مطار دبي الدولي استعاد نحو 63% من شبكة الوجهات العالمية التي كان يخدمها قبل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مقابل نسبة بلغت 74% بخصوص الناقلات الجوية التي استأنفت عملياتها في المطار، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة.

أكبر مطار دولي

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن قائمة أكبر المطارات العالمية من حيث أعداد المسافرين الدوليين، أن «دبي الدولي» حافظ على مركزه كأكبر مطار دولي في العالم، للعام السابع على التوالي، في عام 2020 ككل، وفقاً لمسح أجرته «الإمارات اليوم»، لبيانات أكبر المطارات الدولية.

ووصل إجمالي عدد المسافرين في المطار خلال عام 2020 ككل إلى أكثر من 26 مليون مسافر، فيما سجل «دبي الدولي» نمواً متواصلاً، منذ مايو الماضي، بعد فترة الإغلاق بسبب جائحة «كوفيد-19».

بدورها، سجلت حركة المسافرين عبر المطار خلال ديسمبر 2020، أعلى معدلاتها منذ بدء الجائحة، إذ وصل إجمالي أعداد المسافرين إلى مليونين و185 ألفاً و540 مسافراً، مقارنة بمليون 585 ألفاً و461 مسافراً في نوفمبر السابق عليه، بنسبة نمو جاوزت 37.8%.

السعة المقعدية

ووفقاً للمؤسسة الدولية المزوّدة لبيانات المطارات (أو إيه جي)، فإن مطار دبي الدولي يحافظ أيضاً على موقعه، كأكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم من حيث السعة المقعدية التي توفرها الرحلات المجدولة. وبحسب مؤسسة مطارات دبي، تصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 90 مليون مسافر، في ما تعمل المؤسسة على خطة جديدة أطلقت عليها «دي إكس بي بلس» لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 118 مليون مسافر بحلول عام 2023.

«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»

أظهرت بيانات صادرة عن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب، ضمن شبكة الناقلتين، وذلك مع تطبيق بروتوكولات للسفر الجوي، تسهّل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على سلامة الزوّار والمجتمعات. ووفقاً للبيانات، يبلغ إجمالي عدد الوجهات ضمن شبكة الشركتين حالياً 164 وجهة، منها 114 وجهة لـ«طيران الإمارات»، و50 وجهة لـ«فلاي دبي»، مقارنة بـ148 وجهة حول العالم في بداية ديسمبر 2020، وبنسبة نمو وصلت إلى 10.8%.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news