«أدنوك» تُرسي امتياز استكشاف منطقة بحرية على «كوزمو»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، عن توقيع اتفاقية امتياز لاستكشاف النفط والغاز حصلت بموجبها شركة «كوزمو البحرية للاستكشاف والإنتاج المحدودة»، المملوكة بالكامل لشركة «كوزمو القابضة» اليابانية، على حقوق استكشاف النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 4» في أبوظبي.

وأشارت «أدنوك»، في بيان، إلى أن هذه الاتفاقية تعد أول اتفاقية امتياز من نوعها يعتمدها المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي، والذي تم تشكيله أخيراً.

ووقع الاتفاقية كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي لمجموعة «كوزمو»، هيروشي كيرياما.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل «كوزمو» على حصة 100% في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر ما يصل إلى 532 مليون درهم (145 مليون دولار) في عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشاف والتقييم، بما في ذلك رسم المشاركة، لاستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 4» التي تغطي مساحة تبلغ 4865 كيلومتراً مربعاً شمال غربي مدينة أبوظبي.

وقال الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالاستغلال الأمثل وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية، تسهم ترسية هذا الامتياز في تعزيز التعاون القائم بين (أدنوك) و(كوزمو)، وتوثيق العلاقة الاستراتيجية الراسخة والناجحة بين دولة الإمارات واليابان التي تعد أكبر مستورد لمنتجات (أدنوك) من النفط والغاز».

وأضاف: «يسعدنا توسيع نطاق شراكتنا مع (كوزمو)، لاسيما أن ترسية هذا الامتياز تؤكد على الدور المهم للتعاون في مجال الطاقة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، خصوصاً فيما نركز على الاستعداد لمرحلة التعافي ما بعد (كوفيد)».

ولفت الجابر إلى أن «اختيار (كوزمو) جاء بعد مزايدة اتسمت بالتنافسية الشديدة، ونظراً لما تتمتع به من خبرة كبيرة في العمل في البيئة البحرية في الإمارات، وقدرتها على توفير التكنولوجيا المتطورة وتسهيل وصول منتجاتنا من النفط الخام والمشتقات البترولية إلى أسواق النمو الرئيسة، حيث تعتبر هذه من المزايا الرئيسة التي نأخذها في الاعتبار عند إبرام شراكات نوعية استراتيجية تمكننا من تعزيز القيمة والاستفادة من أصولنا ومواردنا ضمن جهودنا لتنفيذ استراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي».

من جانبه، قال كيرياما إن «شركة (كوزمو) وحكومة أبوظبي لديهما شراكة قوية في قطاع النفط والغاز تمتد لأكثر من نصف قرن، وتمثل ترسية هذا الامتياز مرحلة مهمة لنا تسهم في تسريع وتيرة تطوير أعمالنا في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أبوظبي، وتعزز شراكتنا الراسخة مع كل من إمارة أبوظبي و(أدنوك) والتي تغطي مجالات متعددة».

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