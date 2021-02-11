شركات الطيران الإماراتية الأكثر أماناً خلال جائحة «كورونا»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

حققت شركات الطيران الوطنية: «طيران الإمارات»، «الاتحاد للطيران»، «فلاي دبي»، و«العربية للطيران»، أعلى مستويات التصنيف الخاصة بالامتثال لبروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بـ«كوفيد-19»، وفقاً لتحديثات مؤشر الأمان والسلامة، التي يصدرها موقع «إيرلاين ريتنغ» المتخصص في مراجعة وتقييم منتجات الطيران وسلامتها.

7 معايير

ووفقاً للمؤشر، فإنه ينبغي على الناقلات الجوية الامتثال الكامل لهذه المعايير، ويجب أن يكون لدى شركات الطيران سبعة منها تتمثل في: معلومات الموقع الشبكي حول إجراءات «كوفيد-19»، أقنعة الوجه للركاب، معدات الحماية الشخصية للطاقم، الخدمة المعدلة لوجبات الطعام، التنظيف العميق للطائرات، فضلاً عن توافر مجموعة من أدوات التعقيم الشخصية، والتباعد الاجتماعي على متن الطائرة.

وحققت شركتا «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» أعلى تصنيف من فئة «سبع نجوم» في الفئات الرئيسة الثلاث (السلامة، المنتجات، ومتطلبات الأمان في مواجهة الجائحة)، وامتثالهما للمعايير السبعة التي أوردها المؤشر، فيما حصلت كل من «فلاي دبي» و«العربية للطيران» على التصنيف ذاته «سبع نجوم» في فئة متطلبات الأمان في مواجهة الجائحة، ومعايير السلامة لكل منها على التوالي.

أعلى تصنيف

وذكر الموقع أن 119 شركة طيران حتى الآن حصلت على أعلى تصنيف للامتثال لمتطلبات السفر في ظل جائحة «كوفيد-19»، لكن من المخيب للآمال أن هناك 117 شركة حصلت على تصنيف «صفر» للامتثال.

وأضاف أن شركات طيران غيرت سياساتها لتحقيق أعلى مستويات التصنيف، لافتاً إلى أن شركات الطيران تتطلع للمضي قدماً إلى مزيد من المبادرات، سواء كانت أنظمة تنظيف أفضل، أو مزيد من المرونة لإجراء تغييرات على الحجوزات.

وأكد أن القطاع يتطلع حالياً إلى تطبيق هاتف يحتوي على تفاصيل التطعيم والاختبار المجاني لـ«كوفيد-19»، والمستندات المطلوبة، وذلك لزيادة مرونة السفر في ظل هذه الظروف.

الإنجاز الذاتي لإجراءات السفر

طوّرت شركة «طيران الإمارات»، الأسبوع الماضي، خدمة الإنجاز الذاتي لإجراءات السفر، وتسليم الحقائب التي أطلقتها في سبتمبر من عام 2020 في مطار دبي الدولي، لتصبح من دون لمس، إذ سيتمكن المسافرون من التحكم بالأجهزة الذاتية لتسليم الحقائب وعددها 32 جهازاً، وأكشاك إجراءات السفر الذاتية التي يبلغ عددها 16 كشكاً باستخدام أجهزتهم الشخصية المحمولة من دون الحاجة إلى لمس الشاشات، ما يوفر تجربة آمنة ومريحة لهم في المطار.

117 شركة طيران حصلت على تصنيف «صفر» للامتثال لمتطلبات السفر في ظل الجائحة.

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