«دبي التجاري» يطلق منصة «اعرف عميلك» المعتمدة على «بلوك تشين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي التجاري عن جاهزيته لبدء تشغيل منصة «اعرف عميلك»، القائمة على تقنية «بلوك تشين»، وهي مبادرة تسهل عملية فتح الحسابات بأسلوب رقمي آمن، وتحديث البيانات إلكترونياً، ومشاركة بيانات العملاء الموثقة بين سلطات الترخيص والمؤسسات المالية. وتقدم هذه المبادرة من قبل اقتصادية دبي، وتحظى بدعم من شركة «نور بلوك» العالمية المتخصصة في مجال تقنيات «بلوك تشين»، وتعمل على تطوير منصات مشاركة بيانات العملاء.

وتم إطلاق منصة «اعرف عميلك» المعتمدة على «بلوك تشين» في دولة الإمارات من قبل اقتصادية دبي، بالتعاون مع تحالف يضم ستة بنوك خلال فبراير 2020، فيما من المقرر أن تصبح منظومة متكاملة على مستوى الدولة لتبادل بيانات العملاء الموثقة.

وتحظى المبادرة بالدعم بالكامل من قبل المصرف المركزي و«دبي الذكية»، اللذين سيلعبان دوراً تنظيمياً رئيساً.

شراكة قوية

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عمر بوشهاب: «لطالما سعت اقتصادية دبي وبنك دبي التجاري، من خلال شراكتهما القوية والطويلة الأجل، لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال للمستثمرين والشركات في دولة الإمارات، ويسعدنا اليوم أن يكون بنك دبي التجاري من أوائل البنوك التي أعلنت جاهزيتها لتشغيل منصة (اعرف عميلك) والعمل بها».

وأوضح أن المنصة تتيح للمستثمرين والشركات حاملي رخص دائرة التنمية الاقتصادية، فتح حساب مصرفي رقمي على الفور، كما تتيح للبنوك الحصول على تحديثات بيانات مباشرة لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل بيانات 40% من إجمالي الرخص التجارية في دولة الإمارات على المنصة.

التحول الرقمي

وأضاف بوشهاب، أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع رؤية الحكومة لدفع التحول الرقمي لضمان استمرارية الأعمال واستدامتها، حيث توفر تجربة سلسة للمستثمرين والشركات التي تسعى إلى ترسيخ نفسها في دولة الإمارات، داعياً كيانات الترخيص الأخرى والمناطق الحرة والمؤسسات المالية للانضمام والاستفادة من المبادرة التي تم اختبارها بالكامل، وأثبتت كفاءتها وجدارتها.

تشغيل

وتابع بوشهاب: «إننا نتطلع إلى انضمام بنك أبوظبي التجاري، وبنك (إتش إس بي سي)، وبنك رأس الخيمة الوطني، لبدء تشغيل المنصة، والمقرر أن يكون في الربع الأول من العام الجاري، فضلاً عن توسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من البنوك والمناطق الحرة».

وقال: «ستكون خطوتنا المقبلة هي الإطلاق الرسمي لاتفاقية التحالف المحوكمة للمنصة، التي ستحدد كيفية مشاركة البيانات بين أعضائها».

حلول مبتكرة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر: «يسعدنا أن نكون من أوائل البنوك في دولة الإمارات التي أعلنت جاهزيتها لإطلاق منصة (اعرف عميلك)، القائمة على تقنية (بلوك تشين)، بالتعاون مع اقتصادية دبي».

وأشار إلى أن «هذه الخطوة تأتي من منطلق التزام بنك دبي التجاري بتسريع وتيرة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مناخ الأعمال من خلال اعتماد حلول رقمية مبتكرة، وتقديم تجربة مصرفية سلسة، بما يتماشى مع استراتيجيتنا بأن نكون بنكاً رقمياً بالكامل».

وذكر ليندر أن «المنصة ستعمل على تسهيل فتح الحسابات للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة، وتعزيز عملية (اعرف عميلك) بصورة أسرع وأكثر أماناً باستخدام التقنيات المتقدمة التي تعمل بنظام (بلوك تشين)، والذي سيؤدي إلى تسهيل فتح المشروعات في دولة الإمارات».

وأضاف: «نتطلع إلى العمل مع اقتصادية دبي و(نور بلوك) لنقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وسيلة سهلة ومريحة ورقمية لفتح حساب تجاري من خلال المنصة».

تجربة سلسة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «نور بلوك»، إستياناكس كاناكاكيس، إن «البنوك مثل بنك دبي التجاري، أدركت أن القدرة على تقديم تجربة مصرفية رقمية وسلسة للعملاء أمر بات متوقعاً من العملاء».

وأضاف أنه «فضلاً عن ذلك، فإن تقليل الجهد المبذول في الإعداد لعملية (اعرف عميلك) يعني أنه يمكن إعطاء المزيد من الوقت والموارد في خدمة العملاء».

من المقرر بدء تشغيل المنصة خلال الربع الأول من 2021.

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