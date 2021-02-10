«الأوراق المالية» تعمل على تطوير برامج تعليمية للتمويل الإسلامي

المصدر: الشارقة - وام

أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع جامعة الشارقة، بهدف تطوير وتنمية الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي، وصناعة الخدمات المالية في الأسواق المالية، والعمل على وضع خطط وبرامج التنمية المشتركة بشأن البرامج التعليمية الخاصة بالتمويل الإسلامي في أسواق رأس المال.

ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبيد الزعابي، ومدير الجامعة الدكتور حميد مجول النعيمي.

وقال الزعابي، إن توقيع المذكرة مع جامعة الشارقة يضع إطار عمل يتيح تطوير وتنمية الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي وصناعة الخدمات المالية في الأسواق المالية، وذلك انطلاقاً من رغبة الطرفين في وضع خطط وبرامج تنمية مشتركة بشأن البرامج التعليمية ذات الصلة بنطاق عمل المذكرة.

وأضاف أنه، وفقاً للمذكرة، سيقوم الخبراء والكوادر الفنية والأكاديمية في كلتا الجهتين بإعداد مناهج وبرامج تعليمية خاصة بالاستثمار في المنتجات والأدوات المالية الإسلامية، على أن يتم التنسيق والتعاون بينهما لعقد برامج ودورات تدريبية في مجال التمويل الإسلامي، بهدف تطوير المستويات المهنية، والارتقاء بها، وزيادة التوعية بالمنتجات والأدوات المالية المتداولة بالأسواق المالية.

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