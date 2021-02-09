إغلاق مقهى وتغريمه 60 ألف درهم بعجمان لمخالفة الإجراءات الاحترازية

المصدر: الإمارات اليوم _عجمان

ضمن سلسلة الجهود المتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اغلقت دائرة التنمية الاقتصادية مقهى مع تغريمه لاعادة مخالفته لقرار الغلق والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار الفيروس.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، رئيس فريق إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات أن قرار إغلاق المقهى جاء من خلال متابعة التزام المنشآت التجارية والاقتصادية بقرار غلق المنشآت بعد الساعة 12 صباحاً، حيث شوهد المقهى يمارس نشاطه حتى الساعة 2 صباحاً، كما تبين أن المقهى لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتمت مخالفته وإغلاقه لمدة شهر بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، وأضاف أن المقهى قام بإزالة ملصق الأقفال المعتمد من قبل دائرة التنمية الاقتصادية وعاد لممارسة نشاطه بشكل طبيعي دون إذن مسبق، وتمت مخالفته بـ 10 آلاف درهم لإزالة الملصق، و50.000 درهم لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المحددة، وتم إغلاقه مرة أخرى.

ودعا رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بعجمان إلى أهمية التزام كافة المنشآت في إمارة عجمان بالإجراءات الاحترازية والوقائية والمحافظة على اشتراطات الصحة العامة، مع التأكيد أن جهات الاختصاص لن تتهاون مع كل من لا يلتزم بالاشتراطات والإجراءات المحددة، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.

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