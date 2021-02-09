خدمات مالية.. أخطاء يجب تجنّبها عند الاستثمار

أفادت شركة «إي تورو» المتخصصة في إدارة الاستثمارات، أن من أهم سمات الاستثمار الناجح هو الصبر، لكن أكثر الأخطاء شيوعاً عند الدخول في استثمار جديد، يتمثل باستثمار الكثير من رأس المال في الصفقات الأولى ثم اتباع أشخاص مثل الذين يقولون دائماً: «هل سمعت ما يُقال، إن شركة (تسلا) على وشك الكشف عن سيارة جديدة، وسترتفع قيمة سهمها بنسبة 30%».

وحذرت الشركة من هذه الأنواع من الشائعات أو ما يعتقد أنها النصائح، موضحة أن التداول والاستثمار ينطوي على الكثير من البحث والفهم العميق للأصول التي تستثمر فيها، لذلك يجب سؤال المختصين وأصحاب الخبرة.

وبينت أن من الأخطاء أيضاً استخدام تقنيات لا يفهمها المستثمر، مثل التداول في العملات باستخدام الرافعة المالية، وهي ما تُمكّنك من مُضاعفة حجم الصفقة بواقع 400 مرة.

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