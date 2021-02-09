شراكة بين «اتصالات» و«دبي الذكية» لتعزيز الأمن السيبراني للجهات الحكومية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة اتصالات» عن شراكتها مع «دبي الذكية»، بهدف توفير حزمة شاملة من خدمات الحماية السيبرانية متعددة الطبقات، وتطوير الخبرات الهادفة إلى تعزيز حماية الجهات الحكومية في إمارة دبي ضد الهجمات الإلكترونية.

وأفاد بيان أمس، بأنه بموجب هذه الشراكة، ستزود شركة «Help AG»، ذراع الأمن السيبراني لـ«اتصالات ديجيتال»، هذه الخدمات المتخصّصة، لافتاً إلى أن «دبي الذكية» تشرف على عملية التحول الرقمي في إمارة دبي، وما تستلزمه من تحقيق أعلى مستويات الحماية السيبرانية، كما تقود الجهود التي تسعى إلى الارتقاء بدبي لتصبح المدينة الأسعد والأذكى على وجه الأرض.

وأوضح البيان أن «اتصالات» تسخّر خبراتها الواسعة وشبكاتها المتطورة لمواجهة المخاطر المحتملة، وتوفير الحماية المتطورة على مدار الساعة للمنظومة الرقمية التابعة لـ«دبي الذكية»، مشيراً إلى أن منظومة الأمن السيبراني متعددة الطبقات تهدف إلى توفير الحماية المطلوبة، ودعم «رؤية الإمارات 2021»، وأهدافها في التحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، واستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني.

وقال النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في «اتصالات»، عبد الله إبراهيم الأحمد: «تتسم (دبي الذكية) بامتلاكها للكثير من التطلعات الرقمية والاحتياجات المرتبطة بذلك في الوقت ذاته، ما يحتّم علينا مواءمة خدماتنا في سبيل خدمة الشركاء كافة بالشكل الأمثل».

وأضاف: «نتطلع إلى تمكين البنية التحتية لمنظومة الأمن السيبراني التابعة لـ(دبي الذكية)، وتحقيق الأثر الإيجابي لكل الجهات الحكومية في دبي، لضمان تنفيذ مبادرات التحول الرقمي بأمان وسهولة، وبما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الرقمي».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، الذراع التقني لـ«دبي الذكية»، وسام لوتاه: «تتضمن مهام (دبي الذكية) استكشاف التقنيات الحديثة والمتطورة وتسخيرها في خدمة المواطنين والمقيمين والزوار لإمارة دبي، ما يشكل مسؤولية مهمة تتطلب العمل والتنسيق المشترك من قبل مختلف الجهات الحكومية».

وتابع: «انطلاقاً من ذلك، أسست (دبي الذكية) شبكة المعلومات الحكومية والعديد من مشروعات البنية التحتية الرقمية الهادفة لربط تلك الجهات الحكومية بعضها ببعض، لتتيح لها إرسال وتبادل البيانات بأمان وخصوصية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news