حمدان بن محمد يؤكّد استمرار دبي في تطوير بيئتها الجاذبة للشركات العالمية الكبرى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كانت وراء تأسيس وازدهار مجتمع تكنولوجي عالمي ضخم في دبي، يضم أكثر من 1600 شركة، و24 ألف محترف.

وقال سموّه، خلال استقباله أمس، مؤسس منصّة «تيليغرام» الرقمية، التي تتخذ من دبي مقراً عالمياً لها، بافل دوروف، إن «دبي مستمرة في تطوير بيئتها الجاذبة والداعمة للأعمال، سواء الشركات العالمية الكبرى، أو روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، الساعية إلى النجاح وبلوغ العالمية».

منصّة رقمية

وتفصيلاً، استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، مؤسس منصّة «تيليغرام» الرقمية، بافل دوروف.

وتعرّف سموّه، خلال اللقاء، إلى مُجمل نشاط المنصّة التي تتجاوز قيمتها السوقية 20 مليار دولار، ويتخطى عدد مستخدميها 570 مليون مستخدم، فضلاً عما حققته من تميز في مجال تخصصها خلال فترة وجيزة، وتطلعاتها إلى تطوير أعمالها خلال المرحلة المقبلة.

رؤية قيادية

وأكّد سموّ ولي عهد دبي أن «رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كانت وراء تأسيس وازدهار مجتمع تكنولوجي عالمي ضخم في دبي، يضم أكثر من 1600 شركة، و24 ألف محترف، يمارسون أعمالهم انطلاقاً من (مدينة دبي للإنترنت)، التي تمكنت على مدار 20 عاماً من ترسيخ مكانتها مركزاً محورياً للتكنولوجيا في المنطقة، وأحد أهم المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال».

وقال سموّه: «إن دبي مستمرة في تطوير بيئتها الجاذبة والداعمة للأعمال، سواء الشركات العالمية الكبرى، أو روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الساعية إلى النجاح وبلوغ العالمية»، منوهاً إلى أن البنية التقنية القوية التي أرستها دبي منذ فترة بعيدة، وعملت على تطويرها على مدار السنوات الماضية، تمكنها من مواكبة وتلبية تطلعات الشركات ومؤسسات الأعمال على تنوّع تخصصاتها وتفاوت أحجام أعمالها.

شراكة دبي

وقال سموّ ولي عهد دبي: «التكنولوجيا تصنع المستقبل.. وشراكة دبي مع أهم اللاعبين في القطاع، تعزّز دورها في تشكيل ملامحه.. ونحن حريصون على لقاء القائمين على هذا القطاع المهم للنقاش والتعرف إلى السُبل التي يمكن من خلالها أخذ التعاون البنّاء، الذي يجمعنا بهم إلى مستويات أرقى تعين على تحقيق مزيد من النجاحات المشتركة».

وتابع سموّه: «نفخر بوصول العديد من شركات التكنولوجيا إلى العالمية انطلاقاً من دبي، التي وجدت فيها البيئة الأمثل لتحقيق طموحاتها.. فقد عملنا منذ وقت مبكر على توفير بيئة أعمال قلّما وُجد نظير لها في العالم.. والنتيجة إنجازات تصل بشركائنا إلى نجاحات نعتز بها، ونعمل على مساعدتهم على توسيع نطاقها وتعميق أثرها الإيجابي».

مدينة مستقبلية

من جانبه، أعرب مؤسس منصّة «تيليغرام»، بافل دوروف، عن بالغ تقديره لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي أثمرت هذا المجتمع التكنولوجي النابض بالحيوية، والرعاية الكبيرة التي تحيط بها دبي، مؤسسات القطاع الخاص والشركات العاملة فيها، ضمن مختلف التخصصات، لاسيما التكنولوجية منها.

وقال: «دبي مدينة مستقبلية وفرت مناخاً جاذباً للشركات الناشئة، من خلال بنية تحتية متطوّرة وتشريعات مرنة، ما جعلها مركزاً مهماً للمواهب من مختلف الجنسيات، وللشركات الناشئة في مختلف القطاعات، التي تطمح إلى النمو انطلاقاً من دبي نحو العالمية».

حمدان بن محمد:

• «رؤية محمد بن راشد وراء تأسيس وازدهار مجتمع تكنولوجي عالمي ضخم في دبي، يضم أكثر من 1600 شركة، و24 ألف محترف».

• «نفخر بوصول العديد من شركات التكنولوجيا إلى العالمية، انطلاقاً من دبي، التي وجدت فيها البيئة الأمثل لتحقيق طموحاتها».

570 مليون مستخدم

يتخطى عدد مستخدمي «تيليغرام»، وهي منصّة رقمية للمراسلة، 570 مليون مستخدم، في وقت تمكّنت فيه من إضافة 100 مليون مستخدم في يناير 2021، وتم تصنيفها بين أكثر 10 منصّات تحميلاً على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى مليار مستخدم نشط شهرياً بحلول عام 2022.

صفقات مليارية

شهدت دبي خلال السنوات الماضية سلسلة من الصفقات المليارية، التي دمجت من خلالها شركات عالمية كبرى أعمالها مع شركات انطلقت من دبي، وتمكّنت من تحقيق نجاحات جذبت إليها أنظار العالم، منها شركات: «دوبيزل»، «كريم»، و«سوق.كوم».

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