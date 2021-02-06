ابوظبي تخفض الطاقة الاستيعابية في المراكز التجارية والمطاعم وتغلق دور السينما

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

قررت دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي خفض الطاقة الاستيعابية في المراكز التجارية في الامارة بشكل مؤقت الى 40% مما قررت في قرار رسمى ارسلته للمراكز التجارية خفض الطاقة الاستيعابية في المطاعم الى 60% مؤقتا .

كما قررت الدائرة إغلاق دور السينما بشكل مؤقت وبدات بالفعل دورالسينما في اغلاق ابوابها.



يأتي ذلك في اطار الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-١٩.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news