ابوظبي تخفض الطاقة الاستيعابية في المراكز التجارية والمطاعم وتغلق دور السينما
قررت دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي خفض الطاقة الاستيعابية في المراكز التجارية في الامارة بشكل مؤقت الى 40% مما قررت في قرار رسمى ارسلته للمراكز التجارية خفض الطاقة الاستيعابية في المطاعم الى 60% مؤقتا .
كما قررت الدائرة إغلاق دور السينما بشكل مؤقت وبدات بالفعل دورالسينما في اغلاق ابوابها.
يأتي ذلك في اطار الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-١٩.
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