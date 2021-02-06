ابوظبي تخفض الطاقة الاستيعابية في المراكز التجارية والمطاعم وتغلق دور السينما

المصدر:
  • عبير عبد الحليم - ابوظبي
التاريخ:

قررت دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي خفض الطاقة الاستيعابية في المراكز التجارية  في الامارة بشكل مؤقت الى 40% مما قررت في قرار رسمى ارسلته للمراكز التجارية خفض الطاقة الاستيعابية في المطاعم الى 60% مؤقتا .

كما قررت الدائرة إغلاق دور السينما بشكل مؤقت وبدات بالفعل دورالسينما في اغلاق ابوابها.
 
يأتي ذلك في اطار الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-١٩.

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