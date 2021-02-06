24.6 مليار درهم التبادل التجاري بين دبي وألمانيا في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت جمارك دبي بأن التبادل التجاري بين دبي وجمهورية ألمانيا سجل نمواً بواقع 13.2 % خلال 10 سنوات (2011-2020) ليرتفع من 21.7 مليار درهم إلى 24.6 مليار درهم خلال العام 2020.

وتفصيلاً، بحث المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، مع وفد دبلوماسي واقتصادي ألماني برئاسة القنصل الألماني في دبي، هولغر ماهنيك، آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وتعزيز التبادل التجاري بين دبي وألمانيا، وتطرق الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي إلى مستقبل قطاع التجارة بعد جائحة كورونا، ودور جمارك دبي في دعم سلاسل الإمداد العالمية وتسهيل الإجراءات الجمركية على مجموعات العمل والتجارة.

وسجل التبادل التجاري بين دبي وجمهورية ألمانيا نمواً بواقع 13.2 % خلال 10 سنوات (2011-2020) ليرتفع من 21.7 مليار درهم إلى 24.6 مليار درهم، وتشير البيانات الأولية إلى أن قيمة التجارة في العام الماضي وزعت بنحو 1.38 مليار درهم للصادرات، و2.57 مليار درهم إعادة التصدير، و20.6 مليار درهم حجم الواردات.

ورحب أحمد محبوب مصبح، بالوفد، مؤكداً حرص جمارك دبي على تطوير التعاون مع الهيئات الدبلوماسية والشركات الألمانية لمواكبة الشراكة الاستراتيجية في العلاقات بين دولة الإمارات وألمانيا في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة، مشيراً إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار «كوفيد–19»، ما يظهر المرونة والديناميكية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الآثار المترتبة على التحديات العالمية. وقال: «تحرص إمارة دبي، وفي إطار توجيهات القيادة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الشقيقة والصديقة. وتعد جمهورية ألمانيا شريكاً تجارياً مهماً لدبي، حيث تعمل في دبي 300 شركة ألمانية»، معرباً عن تفاؤله بمستقبل القطاع التجاري والاقتصادي لدولة الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص، خصوصاً أن العام الجاري سيشهد العديد من الفعاليات العالمية التي تستضيفها الإمارات، منها معرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أن عام 2021 هو عام التعافي والنمو الاقتصادي وعودة الحياة إلى طبيعتها خصوصاً في ظل وجود اللقاح.

وشارك المدير العام لجمارك دبي الوفد بعض الإنجازات التي حققتها جمارك دبي في العام الماضي رغم تحديات أزمة كورونا وآثارها المختلفة، مشيراً إلى أن الدائرة أنجزت 16 مليون معاملة جمركية بنمو 23% عن العام 2019، منها 13.8 مليون بيان جمركي، بزيادة 30%، وتتم الموافقة على 97% من البيانات الجمركية تلقائياً بدون تدخل بشري خلال أقل من 10 دقائق، كما تعاملت الدائرة مع 19.8 مليون مسافر عبر مطارات دبي، و13.7 مليون حقيبة سفر.

علاقات متميزة

قال القنصل الألماني في دبي، هولغر ماهنيك، إن «العلاقات الإماراتية الألمانية علاقات متميزة على الصعد كافة، وأن الإمارات شريك تجاري مهم لألمانيا». وأضاف: «نثق في قدرة دبي ومرونة اقتصادها على التعافي السريع من آثار جائحة كورونا وتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، خصوصاً مع قرب استضافة معرض إكسبو، وتشارك ألمانيا بفعاليات مهمة في المعرض من خلال الجناح الألماني».

التجارة الإلكترونية عبر الحدود

استعرضت جمارك دبي، خلال اللقاء، مشروع التجارة الإلكترونية عبر الحدود الذي يهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمنصة لوجستية عالمية للمنطقة، حيث يتوقع نمو مبيعات التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 23% لتصل إلى 27 مليار دولار (100 مليار درهم) في 2022، وتشير البيانات الحديثة إلى تحقيق 10% نمواً في استخدام المستهلكين قنوات التسوق الإلكترونية بعد جائحة كورونا، نتيجة التحول في سلوك المستهلكين.

أحمد محبوب مصبح:

«2021 عام التعافي والنمو الاقتصادي، ومتفائلون بعودة الحياة إلى طبيعتها».

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