5.4 مليارات درهم تجارة دبي الخارجية مع إندونيسيا في 2020

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

أكد المدير العام لدائرة جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، حرص الدائرة على تطوير التعاون والتنسيق مع سفارة إندونيسيا في دولة الإمارات، لتعزيز النمو في التجارة المتبادلة. وكشف خلال استقباله، أمس، سفير إندونيسيا لدى الدولة، حسين باقيس، أن قيمة تجارة دبي مع إندونيسيا في عام 2020 بلغت نحو 5.4 مليارات درهم، توزعت إلى واردات بقيمة 4.42 مليارات درهم، وصادرات بقيمة 600 مليون درهم، وإعادة تصدير بقيمة 380 مليون درهم، فيما شملت العديد من البضائع، في مقدمتها المجوهرات، والهواتف، والأقمشة، والألمنيوم.وأضاف: «تنطلق (جمارك دبي) في جهودها لتطوير العلاقات التجارية والجمركية مع إندونيسيا، من توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعمل على تعزيز النمو في تجارة دبي مع الدول الآسيوية».

وأكد مصبح أن «إندونيسيا من الأسواق التجارية المتطورة في آسيا، ولذلك، نحرص على تقديم أفضل التسهيلات الجمركية للتجارة الإندونيسية، التي تسعى إلى تعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية، عبر الاستفادة من تطور البنية التحتية في دبي، وتفوق الموانئ والمطارات والمناطق الحرة في الإمارة».

ولفت إلى أن اللقاءات التي تعقدها الدائرة مع الهيئات الدبلوماسية الأجنبية، تهدف الى تمكين التجار والشركات من الدول التي تمثلها هذه الهيئات، من تخطي العقبات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، لتطوير عملياتها التجارية عبر دبي، للحد من تأثير الأزمة الاقتصادية الراهنة على التبادل التجاري الاقليمي والدولي، مبيناً أن جمارك دبي تدعم الجهود العالمية الهادفة إلى الخروج من الأزمة، بالتعاون مع الإدارات الجمركية في دول العالم.

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