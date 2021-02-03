"لينكدإن" تكشف عن 15 وظيفة الأكثر طلباً في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رصد أحدث تقارير "لينكدإن"، أكبر شبكة مهنية في العالم، ارتفاعاً في الطلب على عدد من الفئات الوظيفية في دولة الإمارات.

وأظهرت بيانات "لينكدإن" في الإمارات ارتفاع الطلب على وظائف عدة، تشمل الأطباء العامين، والعاملين المستقلين في مجال المحتوى الرقمي، والمدربين المحترفين والشخصيين، والمتخصصين في القطاع المالي وقطاع الأعمال بشكل عام.

وفي ما يلي 15 فئة وظيفية تقود نمو سوق العمل في دولة الإمارات وفقا لتقرير "لينكدإن": المتخصصون في مجال الطب، العاملون المستقلون في مجال المحتوى الرقمي، طواقم دعم الرعاية الصحية، التجارة الإلكترونية، متخصصو التسويق الرقمي، وظائف تطوير الأعمال والمبيعات، المدربون الشخصيون والمهنيون، المهنيون في القطاع الإبداعي، وظائف التعليم، الوظائف اللغوية، وظائف عامة في قطاع الأعمال، التكنولوجيا، وظائف الهندسة المتخصصة، وظائف قطاع التمويل، والأخبار والصحافة الإلكترونية.

وقال رئيس شبكة "لينكدإن" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في أوروبا وإفريقيا، علي مطر، إن "جائحة (كوفيد-19) تسببت بتغييرات ملحوظة في نشاط الشركات وأنماط العمل، لكنها أتاحت أيضاً فرصاً جديدة في قطاعات عدة نتجت عن حرص الشركات والأعمال على التكيّف مع الجائحة".

وأضاف، أن "التحولات ستستمر خلال عام 2021، لكن الشركات ستواصل أيضاً البحث عن طرق مبتكرة لتحسين خدماتها، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مجموعات المواهب لديها، والاستفادة من تنوع أوسع في المهارات والكفاءات في سوق العمل".



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