مشروع تحت الإنجاز.. «مسار».. مشروع سكني جديد في الشارقة بـ 8 مليارات درهم

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

يعتبر «مسار» من شركة «أراد للتطوير العقاري» من المشروعات العملاقة في الشارقة، والذي يتوقع تسليمه في عام 2023، فيما تبلغ قيمته السوقية ثمانية مليارات درهم، وهو المشروع الثالث للشركة في الإمارة، ويقع في ضاحية (جويزع).

يمتد المجتمع السكني الجديد على مساحة 19 مليون قدم مربعة، ويضم في مجمله 4000 فيلا ومنزل ريفي، ضمن ثمانية أحياء مسوّرة ومرتبطة في ما بينها، من خلال محور مركزي أخضر يشجع على رياضة المشي. وستتم المباشرة بالأعمال الإنشائية في المشروع خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ سيتم تسليم أول مرحلة من المنازل للمالكين خلال الربع الأول من عام 2023.

يضم المحور المركزي الأخضر في «مسار» أكثر من 50 ألف شجرة، تتخللها مسارات للمشاة والدرّاجات الهوائية، إضافة إلى باقة من المرافق الرياضية المتنوّعة، ضمن أجواء آمنة في أحضان الطبيعة الخضراء.

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