خدمات مالية.. ما هي صناديق الاستثمار؟

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يعرف صندوق الاستثمار بأنه أداة استثمارية تتم إدارتها من قبل خبراء الاستثمار، وتتيح لمجموعة كبيرة من المستثمرين تجميع أموالهم واستثمارها في الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات وأدوات سوق المال وغيرها من الأصول.

وعند جمع الأموال في مجموعة ستشكل قوة شرائية أكبر، ما سيتيح للمستثمرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الاستثمارات.

ويتم استثمار الأموال المجمّعة من قبل مديري الصناديق لتوليد أرباح رأسمالية ودخل للمستثمرين في الصناديق، وبالتالي سيحصل كل مستثمر على أسهم تمثل جزءاً من محفظة الصندوق، وستتم هيكلتها والحفاظ عليها لتتوافق مع أهداف الاستثمار الواردة في البيان الخاص بالصندوق. وتتكوّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها، إضافة إلى أرباح التوزيعات - إن وجدت - للأوراق المالية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news