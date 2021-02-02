إغلاق 14 منشأة تجارية لمخالفتها إجراءات مكافحة «كورونا» خلال يناير

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أكدت اقتصادية دبي إغلاق 14 منشأة تجارية، وتحذير 30 منشأة، فضلاً عن توقيع 213 مخالفة على منشآت أخرى، خلال يناير 2021، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشددت اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفة، أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق «مستهلك دبي»، لافتة إلى أن التدابير الاحترازية تشمل: ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، في مختلف مناطق الأسواق المفتوحة، والمراكز التجارية في دبي.

وتوزعت المخالفات على أنشطة تجارية مختلفة، كان أبرزها الأنشطة التجارية التي تستقبل الجمهور، أو يوجد بها احتمال للاكتظاظ، بسبب عدم وجود مسافة كافية لتطبيق التباعد الجسدي.

وقال مدير أول قسم الرقابة الميدانية في اقتصادية دبي، حسن بونفور، إن فريق العمل الميداني حريص على تغطية جميع المناطق في إمارة دبي، للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية، كاشفاً أن عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية في يناير بلغ 15 ألفاً و45 محلاً.

وجددت اقتصادية دبي دعوتها وتأكيدها على مختلف فئات وشرائح المجتمع، ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، والتي أسهمت بدورها في العودة التدريجية لممارسة الأنشطة التجارية، وصولاً إلى فتح كل القطاعات، وإعادة دوران عجلة الاقتصاد بشكلها الطبيعي، مشددة على أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

ودعت مختلف فئات الجمهور، إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية، عبر تطبيق «مستهلك دبي» المتوافر على متاجر «أبل»، «غوغل»، و«هواوي»، أو بالاتصال على الرقم 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae

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