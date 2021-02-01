«Cyber Forward».. برنامج عالمي لتعزيز الأمن الإلكتروني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي، بالشراكة مع شركة «ماستركارد» العالمية، عن إطلاق برنامجها العالمي «Cyber Forward»، الذي يتمتع بأكبر منظومة في مجال التكنولوجيا المالية وأكثرها تطوراً في المنطقة، وذلك في إطار جهودها للإسهام في تقديم الدعم المطلوب للمؤسسات والشركات المالية في جميع أنحاء العالم، لمواجهة التهديدات الإلكترونية، لاسيما مع تزايد نسبة اعتماد العاملين في قطاعَي المال والأعمال على التقنيات الرقمية.

وأكد بيان صدر، أمس، أن هذه الشراكة بين المركز و«ماستركارد»، ستسهم في تعزيز مرونة القطاع المالي وجهوزيته الإلكترونية، ما يتيح الإشراف الفعال على الأمن الإلكتروني، من خلال منصة تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية، التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية. وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إنه من خلال هذه الشراكة، سيكون بمقدور الشركات والأفراد الاستفادة من نهج مركز دبي المالي العالمي التعاوني، لمعالجة تحديات الأمن الإلكتروني، وتعزيز مكانة دبي باعتبارها الوجهة الأكثر أماناً في المنطقة للقيام بأنشطتهم المالية.

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