تصريح للاتحاد للطيران بخصوص الرحلات إلى بريطانيا

المصدر: عبير عبد الحليم ابوظبي

أعلنت الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات عن تعليق جميع رحلاتها إلى بريطانيا اعتبارًا من اليوم الجمعة الساعة 1 ظهرًا (بتوقيت جرينتش) وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على توجيهات صادرة عن الحكومة البريطانية.

وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران ان طواقم العمل تتواصل مع المسافرين المتأثرين لإعلامهم بتعليق الرحلات ومساعدتهم في تعديل خطط سفرهم.

واوضح المتحدث انه سيتم تشغيل رحلتي الاتحاد للطيران رقم EY11 المغادرة من أبو ظبي ورقم EY19 إلى مطار لندن هيثرو والرحلة رقم EY21 والتي ستقلع إلى مانشستر اليوم حسب الجدول فيما لن تتأثر الرحلات المغادرة من المملكة المتحدة.

ونوه المتحدث الى ان المزيد من المعلومات ستتوفر علىetihad.com أو عبر تطبيق الهواتف الذكية أو عن طريق الاتصال بمركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران من داخل دولة الامارات على 600 555 666 .



ونصح المتحدث المسافرين الذين حجزوا تذاكرهم عبر وكلاء السفر بالتحدّث إلى وكالة السفر المعنية للحصول على المساعدة.

واعرب عن اسفه لأي إزعاج قد يطرأ جراء هذا التعليق مشيرا الى انه سيتم توفير المزيد من المعلومات فور ورودها.

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