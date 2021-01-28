مخالفة وإغلاق منشآت تجارية خالفت التدابير الاحترازية في دبي

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قالت اقتصادية دبي إنها أغلقت منشأتين تجاريتين في الإمارة بسبب عدم الالتزام بتطبيق تدابير مكافحة تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أنه جرى مخالفة تسع منشآت أخرى، والتنبيه على ثلاث منشآت، يوم أمس.

‏وقالت اقتصادية دبي إنها تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، داعية المستهلكين والجمهور إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.⁣

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