«أبوظبي للأوراق المالية» يطلق استراتيجية جديدة لمضاعفة قيمته السوقية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم





أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن خطته لمضاعفة قيمته السوقية خلال السنوات الثلاث المقبلة عقب تبنيه استراتيجية «ADX One» الجديدة الرامية إلى تعزيز سيولة السوق وتحسين كفاءتها بالنسبة للمستثمرين.

وأشار السوق في بيان إلى أن إطلاق هذه الاستراتيجية، يتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة فيه، بنسبة 39.7% خلال العام الماضي لتبلغ 750 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخه.

وتهدف استراتيجية «ADX One» إلى تعزيز الحوكمة في السوق عبر تكريس الامتثال إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، حيث تجاوزت القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكونها في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 60 مليار درهم بنهاية عام 2020.

وتشتمل الاستراتيجية على طيف من المنتجات والخدمات المبتكرة بما في ذلك عمليات الإدراج الجديدة، وإطلاق التداول بالمشتقات، وتسريع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز التفاعل مع العملاء.

وتم تطوير هذه الاستراتيجية بعد تحول سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عامة وانضمامه في عام 2020 إلى «القابضة» (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، محمد علي الشرفاء الحمادي: «مع دخولنا عام 2021 وحلول الذكرى السنوية العشرين لتأسيس السوق، بات سوق أبوظبي للأوراق المالية من أكثر الأسواق المالية تنافسيةً في المنطقة، الأمر الذي يوفر قيمة كبيرة للشركات، فضلاً عن تحقيق مستثمريه أعلى عائدات الأرباح في الأسواق الناشئة».

وأضاف أن «الاستراتيجية الجديدة ستسهم في تعزيز قيمتنا السوقية واستقطاب مصادر جديدة للسيولة، مع ضمان اقتصاد متنوع يتسم بالشفافية والتنافسية في أبوظبي، مما يعزز مكانة الامارة كوجهة استثمارية جذابة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي».

وأوضح أن إطلاق التداول بالمشتقات بحلول الربع الأخير، سيتيح للمستثمرين من الشركات تحوط استثماراتهم، مع ردفهم بفرص جديدة لتنفيذ استراتيجيات تداول معقدة، كما ستدعم المشتقات صناعة الأسواق، وخدمة البيع على المكشوف المغطّى، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، والتي يعد سوق أبوظبي للأوراق المالية من أوائل من بادر إلى تقديمها في المنطقة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري، إن «استراتيجيتنا ترتكز على توفير منتجات وخدمات جديدة تسهم في جعل سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهة مفضلة للمستثمرين».

ولفت إلى أنه في إطار استراتيجية «ADX One» سيتم إعداد دليل علاقات المستثمرين يوزع على الشركات المدرجة خلال النصف الأول من العام 2021.



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