«التنمية الاقتصادية» تطلق حملة «صنع في أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حملة «صنع في أبوظبي»، بهدف ترويج المنتجات المحلية المصنعة في الإمارة، بما يعزز تنافسيتها، ويرفع نسب إقبال المستهلكين عليها، وجعلها ضمن اختياراتهم المفضلة التي تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأفادت الدائرة، في بيان أمس، بأن الحملة تسعى إلى تشجيع أصحاب المنشآت المصنعة، وتحفيزهم على وضع العلامة التجارية المعتمدة للحملة على منتجاتهم كافة.

وبدأت حملة «صنع في أبوظبي» من خلال إبراز شعارها في منافذ البيع الرئيسة على مستوى إمارة أبوظبي، بالتزامن مع الحملة الترويجية والتوعوية التي تشمل إنشاء حساب خاص عبر منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» لنشر رسائل التوعية بأهداف الحملة، وتنفيذ حملة إعلامية ودعائية واسعة عبر وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي.

ونظمت الدائرة ورشة عمل افتراضية، شارك فيها عدد من ممثلي منافذ البيع في إمارة أبوظبي، ومجموعة من أصحاب المنشآت الصناعية المنتجة في أبوظبي، حيث تم شرح وتوضيح كيفية استخدام وتطبيق دليل شعار حملة «صنع في أبوظبي»، المستوحى تصميمه من الخط العربي (الشيخ زايد)، والذي يحمل هذا الاسم كونه خط يد الشيخ زايد الكبير.

وقال رئيس الدائرة، محمد علي الشرفاء، إن الدائرة حريصة على تحقيق أهداف الحملة، الرامية إلى تعزيز المنتج المحلي، ودعم المصنعين على مستوى إمارة أبوظبي، ومساعدتهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الجهود التسويقية لمنتجاتهم، بما يمنحها قيمة مضافة عبر استخدام شعار الحملة على المنتجات المحلية المصنعة في أبوظبي، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات الرئيسة.

وأضاف أن «الحملة تتيح لجميع المصنعين، في إمارة أبوظبي، فرصة عرض منتجاتهم على الصفحة الرسمية الخاصة بحملة (صنع في أبوظبي)، عبر منصة (إنستغرام)، التي أطلقناها كجزء من استراتيجيتنا التي تهدف إلى تعزيز سمعة المنتج المحلي، ضمن السوق المحلية، ومنها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية».

وأشار الشرفاء إلى أن جهود اقتصادية أبوظبي تجاه دعم المصنعين المحليين، وتشجيعهم على توسيع أعمالهم واستثماراتهم ضمن مختلف قطاعات الإنتاج الصناعية والزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين، وتشجيع ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي.

الإعلان عن الحملة

أفادت اقتصادية أبوظبي بأنه في إطار تعزيز فرص الاستفادة من المشاركة في الحملة، فإنها أعلنت عن اسم صفحة الحملة على «إنستغرام»، وحثت المصنعين على عرض منتجاتهم عليها.

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