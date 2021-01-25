قصــــة برج.. «خور الجميرا X2» يحتل المركز 82 بين أطول مباني الإمارات

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع برج «خور الجميرا X2» في موقع استراتيجي عند مدخل منطقة أبراج بحيرات جميرا «جي إل تي»، وتحديداً في المنطقة الفرعية لـ«المجمع X»، والمبنى عبارة عن برج تجاري يضم مكاتب ومحال تجارية، ويبلغ ارتفاعه 218 متراً ويتألف من 47 طابقاً. ويحتل البرج المركز 119 بين أطول مباني الشرق الأوسط، والمركز 82 بين أطول مباني دولة الإمارات. وطوّرت المشروع شركة «أبوظبي الأول العقارية»، في حين صممه المكتب الوطني للهندسة، بينما قامت شركة بالحصا للهندسة والمقاولات بالأعمال الإنشائية. يشار إلى أن الأعمال الإنشائية في البرج بدأت عام 2006 وانتهت عام 2009.

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