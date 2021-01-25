«شعاع» توزّع أول أرباح نقدية للمستثمرين في صندوقَي «نجوم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «شعاع كابيتال»، أمس، عن توزيع أول أرباح نقدية للمستثمرين في اثنين من صناديقها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أنها ستوزع أرباحاً نقدية بنسبة 1% عن الربع الأخير من العام الماضي.

وذكرت الشركة، في بيان، أن هذه تعتبر أول حصص أرباح نقدية للصندوقين بعد ثلاثة أشهر من إطلاقهما، وتمثل عائداً ربحياً للمستثمرين بنسبة 6.4%.

وأفادت بأن «صندوق نجوم النشط» و«صندوق نجوم المتوازن»، أظهرا أداء قوياً معدلاً بالمخاطر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقهما، حيث حققا عوائد سنوية بلغت 9% و11.9% على التوالي. وأوضحت الشركة أن صندوقي «نجوم النشط» و«نجوم المتوازن»، اللذين تمّ إطلاقهما في سوق أبوظبي العالمي، خلال أكتوبر 2020، يستثمران في محفظة عالمية من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، واستثمارات الدخل الثابت، وأدوات أسواق المال.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»، جاسم الصديقي، إن «إطلاق الصندوقين كان جزءاً من مساعينا الاستراتيجية لزيادة أدوات رأس المال الدائم وحفز نموّ الإيرادات المتكررة، ولهذا يسرنا أن نوزّع أرباحاً نقدية بعد ثلاثة أشهر فقط من إطلاق الصندوقين». يشار إلى أنه عقب إطلاق صندوقي «نجوم» في أكتوبر 2020 بإجمالي حجم بلغ 75 مليون دولار، وصل حجم الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تم إطلاقها أخيراً والمحافظ التقديرية التي تديرها «شعاع» إلى 100 مليون دولار في 31 ديسمبر 2020. ومن المتوقع أن تتيح الصناديق الجديدة خيارات أوسع لمستثمري صناديق الضمان والتقاعد، والمكاتب العائلية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، مع توفير أفق استثماري طويل الأجل. كما تشكّل هذه الصناديق منصّة لمساعدة المستثمرين في توظيف رأس المال على المدى الطويل، وتوليد دخل منتظم ومستقر من حصص الأرباح، وتنويع استثماراتهم بصورة أكبر.

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