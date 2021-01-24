«غرفة عجمان» تستعرض التحسينات المضافة على الخدمات عبر موقعها الإلكتروني

المصدر: عجمان - وام

أكّدت مديرة إدارة مشاريع التكنولوجيا والخدمات الذكية في «غرفة عجمان»، فاطمة العوضي، حرص الغرفة على التطوير المستمر للبنية التحتية التكنولوجية والخدمات الإلكترونية المتاحة، بما يصب في استدامة الأعضاء ونمو أعمالهم.

ولفتت العوضي إلى سعي مجلس إدارة الغرفة الدائم إلى تنويع قنوات تقديم الخدمات، واستحداث خدمات ترتقي بطموحات وتطلعات متعاملي وأعضاء الغرفة، بما يترجم توجيهات القيادة ويصب في تحقيق رؤية الإمارة.

جاء ذلك، بمناسبة الورشة التعريفية التي نظمتها «غرفة عجمان» حول موقعها الإلكتروني www.ajmanchamber.ae لتسليط الضوء على أبرز التحسينات المضافة على الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع، بالتعاون مع «مركز عجمان للاتصال». وتناولت الورشة مقدمة عن الخدمات الإلكترونية التي توفرها «غرفة عجمان»، وشرح خطوات التقديم على شهادة المنشأ الإلكترونية، وخدمة التصديقات الذكية، وقنوات دفع الفواتير، وآلية الدفع عبر بوابة عجمان للدفع الذكي «عجمان بي».

وأشارت العوضي إلى أهمية الورشة ودورها في تزويد المتعاملين بالتحسينات المضافة، أخيراً، في الخدمات المقدمة بالموقع الإلكتروني، لافتة إلى أن القائمين على تنظيمها حرصوا على رصد جميع المقترحات والأفكار من قبل الحضور لتحسين خدمات الغرفة مستقبلاً.

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