افتتاح مجمّع «دناتا سيتي نورث» للشحن في مطار مانشستر

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

افتتحت «دناتا»، أحد أكبر مزوّدي الخدمات الجوية في العالم، مجمع «دناتا سيتي نورث» للشحن في مطار مانشستر، حيث استثمرت أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني (150 مليون درهم) في إنشاء هذا المجمع، البالغة مساحته 150 ألف قدم مربعة، الذي سيتيح للشركة دمج وتوسيع عملياتها في مانشستر.

وذكر بيان صادر، أمس، أن المنشأة الجديدة تتميز بموقع جيد يسهل منه الوصول إلى ساحة وقوف الطائرات، موضحاً أنها تشمل مساحة تخزين قدرها 125 ألف قدم مربعة، ويمكنها التعامل مع ما يزيد على 150 ألف طن من البضائع سنوياً، كما أنها مجهزة بأحدث التقنيات المتوافقة مع أعلى معايير الصناعة، لضمان التعامل الفاعل والآمن مع جميع أنواع البضائع، بما في ذلك الأدوية والمواد سريعة العطب والبضائع الخطرة ومحركات الطائرات والمركبات.

وقال المدير التنفيذي لشركة «دناتا المملكة المتحدة»، أليكس دوسنوا: «يسعدنا الإعلان عن افتتاح مرفق شحن آخر عالمي المستوى في موقع استراتيجي في مانشستر، وتعزيز عملياتنا الحالية في المملكة المتحدة، التي تشمل أيضاً مجمع دناتا سيتي في لندن هيثرو، ما يتيح لعملائنا تطوير عملياتهم في المنطقة. وتؤكد استثماراتنا وتوسعاتنا المتواصلة مدى التزامنا تجاه عملائنا وصناعة الشحن المحلية في هذه الظروف الحرجة، ما يدعم عملياتنا في البوابات الرئيسة في جميع أنحاء البلاد».

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