«أبوظبي للتنمية» يموّل وينجز 16 مشروعاً بـ 622 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، أنه موّل وأنجز 16 مشروعاً في قطاع الطاقة المتجددة، خلال العام الماضي، بقيمة 622 مليون درهم.

وأوضح الصندوق، في بيان أمس، أنه وافق خلال يناير من عام 2020 على تمويل ثمانية مشروعات ضمن الدورة السابعة لمبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة، بالتعاون مع الوكالة الدولية «آيرينا»، بقيمة إجمالية بلغت 384 مليون درهم، كما وقع ثلاث اتفاقيات لتمويل مشروعات استراتيجية مع كل من توغو وليبيريا والنيجر، بقيمة 121.3 مليون درهم.

وأضاف أنه في العام ذاته أنجز الصندوق خمسة مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة، بسعة 14.38 ميغاواط، وبقيمة إجمالية بلغت 117.3 مليون درهم.

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن «عام 2020 شهد كذلك متابعة تنفيذ المشروعات التنموية في الدول النامية والعمل مع شركائنا على إنجازها والتغلب على الصعوبات التي تواجهها جراء انتشار فيروس كورونا المستجد»، لافتاً إلى أن متابعة تمويل وتنفيذ المشروعات وإنجازها في الوقت المحدد يؤكد حرص الصندوق على دعم جهود الدول النامية، ومساعدتها على تأمين احتياجاتها من الطاقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وكان الصندوق أطلق في عام 2013 مبادرة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة في الدول النامية بالتعاون مع «آيرينا» بقيمة إجمالية بلغت 1.284 مليار درهم (نحو 350 مليون دولار)، كما موّل الصندوق في عام 2014، صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ بقيمة 183.5 مليون درهم (50 مليون دولار)، وقام في عام 2016 بتمويل صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر الكاريبي، بقيمة إجمالية تبلغ 183.5 مليون درهم (50 مليون دولار).

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